直播预告：防治血栓 从今天开始

从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。今年，人民好医生推出“诊断的价值”系列访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中发挥的价值。

10月13日是世界血栓日。近年来，随着人们生活方式的改变，我国血栓患者数量日渐增多，且呈年轻化趋势。那么，哪些是血栓性疾病的高风险人群？如何评估血栓形成的风险？诊断在血栓诊疗中发挥着怎样的价值？

10月13日10：00至11：00，“诊断的价值”系列访谈之世界血栓日特别节目——“防治血栓，从今天开始”，特别邀请到北京协和医院血液内科主任医师朱铁楠、北京积水潭医院检验科主任吴俊做客“人民好医生”直播间，为公众详细解析科普血栓防治相关内容，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

朱铁楠，主任医师，硕士生导师。北京协和医院血液内科主任医师，中华医学会血液学会血栓与止血学组委员，北京医学会血液分会常务委员兼工作秘书，中华医学会内科学分会血栓工作委员会委员，北京医学会血栓与止血分会委员，中国老年医学学会血液学分会委员，中国微循环学会周围血管疾病专业委员会中青年委员，中国罕见病联盟血友病学组副秘书长。

吴俊，主任医师，副教授，硕士导师。北京积水潭医院检验科主任，国家卫健委能力建设与继续教育中心血栓与止血组长，中国医院协会临床检验专业委员会委员，中华医学会检验分会第十届委员会血液体液学组委员，中国医学装备协会现场快速检测（POCT）装备技术分会副会长，中国医疗器械行业协会现场快速检测(POCT)分会副主任委员，中国中西医结合学会检验分会第二届委员会委员（血液学组副主任委员）。

如何收看直播：

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