北京市疫情现有10条独立传播链

打赢疫情防控阻击战

10月8日0时至15时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者5例，含3例社会面筛查人员。昨日，北京市第405场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，通报本市疫情相关信息。自9月29日以来，本市累计报告25例新冠肺炎病毒感染者，涉及8个区，共存在10条传播链，均为独立传播链。根据门头沟区通报的隔离点管理情况，近期一隔离点某楼同单元涉及6例感染者，初判为气溶胶传播。本市要求进一步加强风险区域、集中隔离、居家隔离、居家健康监测规范管理和服务保障，解除封控、解除隔离时做好人员及环境风险评估。

当前，境外输入、京外输入仍然是北京疫情防控的最大风险。本市提醒，进返京朋友严格执行“三天两检”“七天三不”防疫要求，进返京后开展三天两检，7日内不聚餐、不聚会、不前往人员密集场所。

昨日0-15时新增5例本土感染者

会上，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰通报了本市疫情。10月7日0时至24时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者3例，其中，隔离观察人员2例、社会面筛查人员1例（已通报），朝阳区、昌平区、延庆区各1例，均为轻型。10月8日0时至15时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者5例，其中，隔离观察人员2例、社会面筛查人员3例，西城区3例，丰台区、房山区各1例，轻型4例、无症状感染者1例。已转至定点医院隔离治疗，相关风险点位及人员已管控落位。

感染者20：为感染者14的同一家庭成员，现住址与感染者14相同。9月30日与感染者14一同抵京，10月2日进行居家隔离，10月5日作为密切接触者进行集中隔离，10月7日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者21、23：通过社会面核酸筛查发现，为同一家庭成员，现住西城区展览路街道新华里10号院。9月25日抵京，经闭环转运至集中隔离点，10月5日解除隔离，10月7日报告核酸检测结果为阳性，10月8日感染者21诊断为无症状感染者，感染者23诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者22：现住房山区长阳镇朱岗子村。10月7日作为感染者18的密切接触者进行集中隔离，当日报告核酸检测结果为阳性，10月8日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者24：通过社会面核酸筛查发现，现住丰台区太平桥街道丽枫酒店北京西站北广场店。9月25日抵京，经闭环转运至感染者21、23同一集中隔离点，10月5日解除隔离，10月7日报告核酸检测结果为阳性，10月8日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者25：现住西城区旧鼓楼外大街甲1号乐途优选酒店。10月3日乘坐CZ6903航班抵京后，入住酒店进行健康监测，10月8日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

刘晓峰通报，9月29日以来，本市累计报告25例新冠肺炎病毒感染者，涉及8个区，其中，朝阳区、丰台区、大兴区各5例，昌平区4例，西城区3例，房山区、通州区、延庆区各1例。经流行病学调查和实验室基因测序分析，25例病例共存在10条传播链，各传播链间无流行病学关联，为独立传播链。其中3条传播链已至少连续5天无新增病例，基本得到控制，5条传播链尚有零星新增病例，昨日新增2条传播链。

集中隔离期间不得与其他隔离人员接触

刘晓峰说，当前本市“外防输入、内防反弹”压力持续增加，新增社会面病例再次警示我们，要严格落实各项防控措施，加强风险人员排查，尤其是人员密集场所风险人员及点位的排查管控，进一步加强风险区域、集中隔离、居家隔离、居家健康监测规范管理和服务保障，解除封控、解除隔离时做好人员及环境风险评估。城乡结合部、农村地区要继续坚持各项防控措施不放松，加强对外来人员、进返京人员及车辆的排查管理，减少不必要聚会。

集中隔离人员要严格遵守各项防疫规定，隔离期间不与其他隔离人员接触，办理入住、取餐、核酸采样、外出就医、解除隔离等情况时，应规范佩戴N95或KN95医用防护口罩；保持良好卫生和健康习惯，坐便器、淋浴排水地漏应及时补水；积极配合工作人员进行核酸检测、健康监测，密切关注自身健康状况，如出现发热、干咳、乏力、咳痰、咽痛、腹泻、味觉异常、嗅觉异常、鼻塞、结膜炎、肌痛等新冠肺炎相关症状，应立即报告，不得谎报、瞒报；如隔离期间所在隔离点出现阳性病例，解除隔离后7日内不聚餐、不聚会、不前往人员密集场所。

“三天两检”“七天三不”进返京要执行防疫要求

北京市委宣传部副部长、北京市人民政府新闻办公室主任、市政府新闻发言人徐和建表示，自9月29日以来10天，北京连续出现多起输入疫情，都在第一时间得到有效控制，但境外输入、京外输入风险依然存在，首都防控不可有丝毫松懈。境外输入、京外输入仍然是北京疫情防控的最大风险。从近期新增报告本土病例来看，进返京人员自觉遵守各项防疫政策规定有助于有效防控疫情、降低疫情传播风险、实现早发现早处置疫情，但有的病例返京后就没有执行“三天两检”“七天三不”防疫要求，给疫情社会传播增加了风险。

“再次提醒进返京朋友严格执行‘三天两检’‘七天三不’防疫要求，进返京后开展三天两检，抵京24小时内完成一次核酸检测，间隔24小时后、72小时内完成第二次核酸检测，7日内不聚餐、不聚会、不前往人员密集场所，做好健康监测，出现发热、干咳等症状，及时主动向社区报告，按规定就医。请市民朋友继续理解、支持和配合各项防疫政策，坚持不去中高风险地区和7日内出现本土疫情的县（市、区、旗）旅行或出差，继续严格执行进入公共场所扫码查验等措施。”徐和建说。

文/本报记者 蒋若静 赵婷婷 武文娟

发布

西城区新增3名感染者

其中一名为返京高校生

10月7日16时至10月8日16时，西城区新增3名新冠肺炎病毒感染者，均已转运至定点医院进行治疗。在昨天的发布会上，西城区委常委、宣传部长、区委新闻发言人翟德罡通报西城区疫情防控情况。翟德罡介绍，3例感染者中2例为夫妻关系，现住西城区新华里10号院5号楼，近期由美国探亲回国，入境后隔离期满，于10月5日回到在京居住地。

感染者1于10月5日到西直门南大街观盐重阳大酒楼就餐，之后返家未外出。10月6日，到马甸桥北裕中西里玉华台饭庄就餐，其间驾车至北三环中路有色金属研究院，后返回餐厅。饭后驾车至西三旗花园雪梨澳乡，随后返家未外出。10月7日，步行至人民医院进行核酸检测后返家，当日驾车前往昌平区北清路永旺超市，并在超市内麻辣香锅就餐，就餐后驾车前往海淀区安河家园，随后返家未外出。10月8日报告核酸检测结果为阳性，由120转运至定点医院进行治疗。

感染者2为感染者1的妻子，在10月7日，步行至展览路医院进行核酸检测，随后返回家中，其他活动轨迹与感染者1相同。10月8日报告核酸检测结果为阳性，由120转运至定点医院进行治疗。

感染者3为返京的高校在校生，现暂住西城区旧鼓楼外大街乐途酒店。10月3日乘坐CZ6903航班到达大兴机场，后换乘地铁机场线、19号线、2号线到达鼓楼大街站，出站后步行至酒店，单独居住未外出。10月5日、7日进行核酸检测，5日报告结果为阴性，8日报告结果为阳性，由120转运至定点医院进行治疗。

翟德罡介绍，西城区第一时间启动应急响应机制，迅速开展流调溯源，判定风险点位，排查风险人员。对风险点位人员进行全员核酸检测，对风险点位及感染者所涉及的外环境进行全面消杀，对各类风险人员落实医学观察措施。同时,全力做好生活必需品保障、居家医疗、就医闭环转运等服务工作，重点关注特殊人群需求，全力保障好居民身体健康及日常生活。

门头沟区一隔离点初判发生气溶胶传播

昨天的发布会上，门头沟区人民政府副区长朱凯通报了隔离点管理相关工作情况。门头沟区负责直航入境集中隔离医学观察用房478间，自8月1日进驻以来，累计接待直航入境人员1656名，处置阳性病例18例。其中9月28日以来共检测病例3例，均为在同一楼进行集中隔离健康观察的入境人员。

病例1：隔离房间号为36-1-403，9月30日确诊。病例2：隔离房间号为36-1-402，9月28日至10月1日核酸结果均为阴性，10月3日（隔离第5日）核酸阳性。病例3：隔离房间号为36-1-502，9月28日至10月5日核酸检测结果均为阴性，10月6日核酸结果阳性。此外，10月8日同楼同单元集中隔离观察解离的人员3人在外区社会面核酸筛查中核酸阳性，隔离房间分别36-1-1902、36-1-2702。

朱凯表示，上述6例阳性感染者隔离期间，均在36号楼1单元，房间号位数基本为02号，跨层较大，且采样流程为从上层向下采样，病例发病及确诊顺序为自下层往上出现。经专家综合研判，初步研判为气溶胶传播，排除人为因素，主要考虑通风和排水因素造成，具体结论正在调查中。

为进一步防止社会面疫情传播风险，门头沟区对10月2日至4日曾在36号楼1单元隔离的56名已解离人员采取7天居家隔离措施，每日进行核酸检测。对36号楼在隔人员采取转移等各项措施，对风险部位开展全面检查和终末消杀。对隔离点内其他人员进一步加强管理，对公共环境和室内环境开展采样检测，落实各项防疫要求。

丰台区全域无中高风险地区

昨天的发布会上，丰台区委常委、宣传部长、区委新闻发言人韩新星透露，10月8日丰台区新增1例新冠肺炎病毒感染者，现住丽枫酒店（北京西站北广场店），已转入定点医院。

该病例曾入住上地清河高铁站亚朵S酒店、丽枫酒店（北京西站北广场店），并曾前往潇湘阁（中关村5号店）、云海肴云南菜（五道口华联店）、南京大牌档（西直门凯德店）、刘记炙子烤肉（虎坊桥店）、姥姥家春饼（西单大悦城）等多家餐馆用餐；活动轨迹涉及出租车、地铁13号线、10号线、4号线、2号线、7号线，并曾前往大栅栏街附近购物。与上述风险点位有同时空交集人员、接到健康宝弹窗提示人员，请立即主动向所在社区（村）、工作单位、居住酒店报告，配合落实各项防控措施。

丰台区对新增病例第一时间落实就地管控措施。截至昨日发稿时，相关风险点位已完成现场排查，初步判定丰台区密接人员138人。

韩新星介绍，经市区两级专家研判，自10月8日零时起，新发地市场永辉果蔬货场、精品一区、哈密瓜西瓜交易区由高风险区调整为低风险区。目前，丰台区全域无中高风险区，实施常态化防控措施。本组文/本报记者 蒋若静 赵婷婷 武文娟