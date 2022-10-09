这种正当季的“土气”食物，是免疫力的好帮手！

芋头虽然看起来“土气”不起眼，但是营养功效却很不错。

那么吃芋头对身体具体有哪些好处？需要注意什么呢？一起来了解一下吧！

吃芋头可以辅助降血压

还是胆固醇的“搬运工”

我们知道薯类富含钾离子，钾离子有助于身体将钠排出，起到辅助调节血压的功效。

而芋头相对其他薯类，比如红薯和山药，钾离子含量更高，是薯类中控制血压的佼佼者。

芋头还是“胆固醇的搬运工”，它富含可溶性膳食纤维，能帮助我们把体内多余的脂肪和胆固醇排出去，延缓人体对能量的吸收，使人体不至于在短期内迅速发胖。

大芋头适合炖肉

小芋头适合蒸着吃

芋头特别适合和肉一起搭配。因为芋头里富含能够吸附油脂的结构，还有一些黏性物质，比如黏液蛋白，与肉混搭在一起的烹调过程中，可以通过这些物质吸附油脂。所以，芋头又叫“炖肉伴侣”。

市面上有大芋头和小芋头，大芋头一般是荔浦芋头，小芋头一般是毛芋。

究竟哪种芋头的吸油效果好呢？让我们通过吸油实验来说话。

将等量的大芋头和小芋头切成大小相同的块，放入等量的油中，模拟芋头在油锅中的炖煮过程。

结果发现，大芋头吸走的油量更多。

也就是说，大芋头和肉一起炖，能起到更好的吸油效果。

如果是把芋头和肉炖在一起，再吃芋头就要考虑到有可能油脂摄入会超标。所以朋友们可以根据自己身体的实际情况，来决定炖肉之后的芋头要不要吃，吃多少。

所以小芋头更适合蒸着吃，大芋头适合一起炖肉。

芋头虽好但算是主食

不推荐当菜吃

芋头应归到主食的范畴，膳食指南推荐一般成人每天摄入50-100克薯类，生重。食用薯类时，注意相应减少其他主食的摄入量。

这是因为芋头淀粉含量高，如果把芋头当蔬菜食用，这样做容易导致能量摄入超标，更容易催肥。

事实上，非常建议大家在疫情期间用芋头等薯类食物代替部分主食，薯类都含有促进免疫活性的黏蛋白，对维护抵抗力十分有帮助。 文/于康（北京协和医院临床营养科教授）