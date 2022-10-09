国家卫健委：10月8日新增新冠肺炎本土确诊病例441例 本土无症状感染者1307例

10月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例503例。其中境外输入病例62例（福建17例，广东14例，北京9例，四川5例，重庆4例，天津3例，内蒙古3例，江苏3例，云南2例，上海1例，广西1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（广东2例，天津1例，内蒙古1例，四川1例）；本土病例441例（内蒙古207例，新疆53例，广东34例，四川22例，山西20例，陕西20例，重庆19例，云南14例，河南8例，海南8例，北京6例，江苏5例，辽宁4例，浙江4例，西藏4例，湖南3例，宁夏3例，黑龙江2例，上海2例，贵州2例，安徽1例），含103例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古71例，广东7例，重庆7例，四川5例，浙江4例，云南3例，山西1例，辽宁1例，江苏1例，河南1例，湖南1例，陕西1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例184例，其中境外输入病例54例，本土病例130例（四川47例，内蒙古35例，贵州10例，宁夏8例，黑龙江7例，天津4例，广东4例，云南4例，山东3例，浙江2例，海南2例，西藏2例，北京1例，青海1例），解除医学观察的密切接触者27224人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例641例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例24600例，累计治愈出院病例23959例，无死亡病例。

截至10月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3618例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例244297例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例253141例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6306281人，尚在医学观察的密切接触者274285人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1422例，其中境外输入115例，本土1307例（内蒙古424例，新疆383例，甘肃61例，四川45例，云南36例，宁夏32例，湖北31例，河南30例，陕西30例，西藏29例，安徽22例，广东21例，辽宁20例，上海19例，湖南18例，山西16例，贵州15例，江苏13例，河北12例，浙江10例，山东8例，吉林7例，重庆7例，黑龙江5例，天津4例，福建4例，广西3例，北京2例）。

当日解除医学观察的无症状感染者523例，其中境外输入93例，本土430例（宁夏132例，黑龙江77例，西藏44例，四川40例，贵州35例，新疆29例，江西13例，天津11例，内蒙古7例，云南7例，山东6例，江苏4例，广西4例，甘肃4例，河南3例，上海2例，湖北2例，海南2例，青海2例，河北1例，浙江1例，安徽1例，湖南1例，广东1例，陕西1例）；当日转为确诊病例108例（境外输入5例）；尚在医学观察的无症状感染者11043例（境外输入850例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7246805例。其中，香港特别行政区419023例（出院86548例，死亡10215例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6826989例（出院13742例，死亡11465例）。