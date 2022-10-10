医药创新，服务人民健康（新时代新作为）

达伯舒等7款创新药获批上市，覆盖治疗肺癌、肝癌、食管癌和胃癌等高发癌种和类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病等自身免疫疾病，150多万国内患者从中获益……2011年在苏州工业园成立的信达生物，跑出了新药研发的“中国速度”。

十年前，中国药品市场还以仿制药为主，创新药市场份额较低，其中国产创新药的份额更小，国内患者经常遭遇“买不到”“买不起”的困境。党的十八大以来，“重大新药创制”科技重大专项等对新药研发的支持力度逐年加大，药物审评、审批和国家医保目录等相关制度改革大刀阔斧，催生了中国新药研发的热潮。百济神州、荣昌生物、康方生物、加科思等新药研发公司如雨后春笋般涌现，上海、北京、苏州、成都、广州等地的医药产业集群快速崛起。全国获批Ⅰ类新药，从2012年之前的5个增加到现在的80个。国产新药的快速上市，不仅让更多患者受益，而且显著减低了患者用药负担。

十年磨一剑，危难显身手。7天内分离病毒毒株、14天内研制成功检测试剂，构建疫苗、中医药、中和抗体和小分子药“三道防线”，9款疫苗、6款药物获批使用，科技创新在新冠肺炎疫情防控中发挥了重大支撑作用。

党的十九届五中全会把“面向人民生命健康”作为我国科技创新的一个新方向，更加激发了各类创新主体的新药研发热情。随着基础研究能力的大幅提升，我国的新药研发正从跟随创新向原始创新加速转变。以北京生命科学研究所为例，该所已孵化了维泰瑞隆、华辉安健、普沐生物、炎明生物等6家新药研发公司，以自己的原创发现为靶标，开发出治疗肿瘤、乙肝、肺纤维化等重大疾病的候选药物，其中多款已进入临床试验阶段。

《 人民日报 》（ 2022年10月10日 09 版）