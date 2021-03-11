谢承润：聚焦医疗生态模式创新 积极拓展新的医药生态链

正大天晴药业集团董事长谢承润。陈晨摄

人民网北京3月11日电 （记者杜燕飞）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“推动本土医药创新 助力健康中国”的专场论坛上，正大天晴药业集团董事长谢承润表示，医药创新是满足人民群众不断提升的健康需要的基础，是实现健康中国目标的重要保障。

在谢承润看来，医药创新基础薄弱和企业创新动力不足是制约医药创新的两大难题。“过去，企业更多关注短、平、快的仿制药，而对创新药的研发投入不足，导致老产品多，新产品更新慢。”谢承润表示，现在国家已经明确把创新作为新形势下谋求新发展的主要动力，医药企业也应当紧跟形势，加大创新投入，更快、更多、更好地解决医药行业的“卡脖子”问题。

谢承润表示，除了政策保障与增强原始创新能力，推动本土医药创新还需要聚焦四个方向，即增加研发投入，引进国外先进技术和人才，实现生态链条协同创新，注重本土创新元素培养。

“国外顶尖的医药企业研发投入普遍占到全年收入的20%以上，这应该是国内企业努力追赶的目标。”谢承润说，医药产业创新产品技术含量高，研发成本大，要有足够的投入才能保证高质量产出。

谢承润表示，企业加大创新的同时，还需要整合政府、药企、医疗机构与产业各单元的力量，实现协同创新，才可以形成较大合力。与此同时，也要加强“校企合作”，扩充高层次研发人员队伍，提升科研项目的产业化能力和水平。