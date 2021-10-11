直播预告：银屑病与银屑病关节炎一样吗？

每年的10月12日为世界关节炎日，设立“世界关节炎日”的目的是要提醒人们，对关节炎要早预防、早诊断、早治疗，防止致残。关节炎是常见的慢性疾病之一，共有100多种类型，其中银屑病关节炎就是常见的一种。

银屑病关节炎是发生于银屑病患者的一种血清学阴性的关节炎，具有银屑病皮疹，关节和周围组织肿胀、疼痛、僵硬和运动障碍，可见于任何年龄，但以30岁至55岁发病者居多，无性别差异。病程迁延、易复发。

10月12日15:00至16:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院风湿免疫科主任医师贾园进行视频直播，为您科普银屑病关节炎诊疗及日常护理的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

贾园，北京大学人民医院风湿免疫科主任医师、教授，北京大学医学部风湿免疫学学系秘书，中国免疫学会临床免疫分会常委，中国医疗保健国际交流促进会风湿病学分会常委兼副秘书长，海峡两岸医药卫生交流协会风湿病学专业委员会委员兼银屑病关节炎学组副组长，北京医学会风湿病学分会委员。

擅长：类风湿关节炎、银屑病关节炎、痛风和高尿酸血症、系统性红斑狼疮、系统性硬化症、纤维肌痛、巨噬细胞活化综合征、强直性脊柱炎等风湿病的诊断和治疗。

银屑病关节炎，是一种和银屑病密切相关的自身免疫性疾病。这种自身免疫性疾病可以造成银屑疹，同时也可以造成关节炎。当然不是所有的银屑病的病人，都会出现关节炎，这里面只有不到五分之一的病人，可能会出现关节炎。

关节炎一旦出现，有可能会出现，例如手上的关节、远端指间关节，或者膝关节、踝关节等些大关节肿、痛的情况。这种关节的肿痛，往往是持续性的。而银屑病关节炎在劳累后可能不会加重，又或者说在休息后会感觉有晨僵、加重等情况。当然，银屑病关节炎除了它的表现以外，医生还能够从血液中寻找到一些蛛丝马迹，比如血沉或者C反应蛋白升高的情况。所以一旦发现是银屑病关节炎，一定要找专业的风湿科医生就诊和随访。

如何收看直播：

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