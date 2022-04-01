荣昌生物登陆科创板 聚焦新药研发及产业化推进

3月31日，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司A股股票在上海证券交易所科创板上市交易。荣昌生物相关负责人表示，此次登陆科创板募集资金将用于新药产业化、抗肿瘤抗体新药和自免及眼科抗体新药研发，补充营运资金。

该负责人介绍，荣昌生物持续进行大规模研发投入，2018年至2020年研发投入的复合年增长率达46.70%。同时，组建了一支由30余名专家和高层次人才领衔的新药研发注册队伍。迄今，公司已开发20余款候选生物药产品，其中10余款候选生物药产品处于商业化、临床研究或IND准备阶段，均为靶向生物创新药；已进入临床试验阶段的7款产品正在开展用于治疗20余种适应症的临床试验。

荣昌生物CEO、首席科学官房健民表示，公司早在3年前就着手组建国内商业化团队。目前，包括医学、市场和销售在内的自身免疫、肿瘤两大商业化团队已达数百人，业务覆盖国内上千家医院。

据了解，荣昌生物在国内紧锣密鼓自建团队的同时，公还加快了国际合作的步伐。相关负责人介绍，为推动国际化，公司先后在中国烟台、上海和美国加利福尼亚州建立3个研发中心，在中国北京设立了境内临床及注册申报中心，并在美国华盛顿市附近建立了全球临床及注册分支机构，统筹安排、系统推进国内外注册进程，确保IND申请递交、新药上市申请等关键环节的快速推进。至此，荣昌生物完成了从药物的早期发现、临床前研究直到临床开发、注册的全球化布局。