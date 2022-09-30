奋斗者·正青春丨医者蒋朝辉：坚守在麻风病防治一线

近日，记者随蒋朝辉医生查看病房。一走进病房，麻风病康复患者何大爷热情地跟蒋朝辉医生打招呼。蒋医生俯下身，仔细查看张大爷手部的病情，认真听诊，悉心叮嘱注意事宜。敞亮的病房内一片温馨。

蒋朝辉今年39岁，是重庆市巴南区皮肤病防治院的一名医生，她所在的医院是重庆市规模最大的麻风病定点医疗机构，主要负责麻风病及皮肤病的诊治等工作。

我国基本实现消除麻风危害目标，创造出中国公共卫生事业的奇迹，这离不开几代麻风病防治工作者的努力，其中包括蒋朝辉和她的父亲。

1984年秋天，蒋朝辉的父亲蒋威正从村卫生室来到巴南区皮肤病防治院，在麻风病防治一线一干就是30多年。当时，由于医院所在地交通不便，蒋威正只得把妻子和2岁的蒋朝辉接到医院共同生活。蒋朝辉从小便接触到让人闻之生畏的麻风病人。父亲为患者清洗伤口时的细致，患者得到救治后的笑容，在蒋朝辉幼小的心里留下深刻印象，她萌生了学医的想法，立志长大后成为像父亲一样救死扶伤、受人尊敬的医生。

2004年，蒋朝辉从重庆医科大学临床医学专业毕业时，正值巴南区皮肤病防治院人才青黄不接。望着仍在坚守的父亲，回想起自己学医的初衷，蒋朝辉主动放弃了在大型综合性医院工作的机会，选择了与父亲一起奋战在麻风病防治一线。

巴南区皮肤病防治院的住院部与门诊部一个在山顶，一个在山腰，相距三四里路，蒋朝辉既要治疗住院部的麻风病患者，也要负责接诊门诊的普通患者。寒天暑月，泥泞的山路上留下了她奔走的身影。查看患者病情，为患者清理脓液、买日用品、打开水、搬重物……蒋朝辉尽己所能。

“和麻风病人接触，你害怕吗？”许多人这样问过蒋朝辉。她的回答始终是两个字：“不怕！”从小接触麻风病患者，她非常理解他们的处境和内心世界，“他们也应当有尊严地活着！”

一些麻风病患者由于长期远离社会，性格较为敏感。为此，蒋朝辉查房时、下班后都会主动多留一会儿，陪一陪患者，和他们摆摆“龙门阵”，讲讲自己的经历。渐渐地，她赢得了患者们的信任，他们也能坦然在医生面前诉说自己的需求和心声。“蒋医生把我们当成家人，不仅给我们带来了健康，还带来了亲情。”何大爷说。

经过多年努力，巴南区皮肤病防治院的一些患者陆续康复、回到社会，有的组建了家庭，有的找到工作，开始了新生活。“看着他们带着希望走出医院时，我更加坚定了当初的选择。”蒋朝辉欣慰地说。

近年来，蒋朝辉先后获得“感动重庆十大人物”“中国好医生”等称号。“现在麻风病新发病率明显降低，但我和同事们依然要守好防治院这个哨点，更好地担负起救死扶伤的职责。”她说。