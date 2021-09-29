以医者大爱守护村民健康

【人物】湖北省黄冈市黄梅县孔垄镇邢圩村乡村医生邢锦辉

【故事】行医25年来，邢锦辉诊疗过的患者超过13万人次，为3000余人次困难患者减免治疗费用数十万元，并帮助20多名贫困学生继续学业。新冠肺炎疫情防控期间，身为党员的她奋战在防疫一线，宣传防疫知识、为村民开展健康监测。不久前，邢锦辉被中宣部、国家卫生健康委评为2021年“最美医生”。

【点评】

磨损的保健箱、厚厚的自制医疗本、用了许久的扩音器……邢圩村卫生室里，一些物件满是岁月的痕迹，墙上的锦旗却经常是新的。扎根乡村做村医25年，邢锦辉在小小的卫生室里诠释了医者大爱。

坐得了冷板凳，藏不住热心肠。1996年，从县卫校妇幼专业毕业的邢锦辉刚来到村子，就遇到了考验：卫生室狭小、低矮、破旧，一到冬天，呼呼的北风从窗户缝里钻进来，冷得刺骨，有时候一整天没有一个患者来看病。如今，卫生室的条件有了较大改善。把脉、问诊、抓药、详细解释药的用法，邢锦辉几乎天天都要忙到晚上10点。20多年来不变的，是邢锦辉对农村医疗卫生事业一以贯之的坚定，对守护村民健康始终如一的执着。

“凭良心做人，按良心行医”，这是邢锦辉的座右铭，也是她一直以来的价值追求。几十年来，她主动为丧偶患者、残疾人患者减免治疗费，对孤寡老人、贫困户一律免费治疗。“有乡亲们信任，我感到自己很幸福。”邢锦辉如此感慨。高超的医术和为病人服务的精神，铸就了一位乡村医生的医者仁心。

大医精诚，仁心仁术。截至2020年底，我国共有70多万名乡村医生坚守在一线，平均每人要为600多名村民提供健康服务。广阔的中华大地上，许多乡村医生正行走在田埂上、穿梭在山岭间，用医术和医德、专业和奉献当好村民的“健康守门人”。他们用实际行动践行了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高职业精神，筑起护佑人民健康的钢铁长城。进一步拓宽乡村医生职业发展前景，强化制度保障，免除他们的后顾之忧，日益专业化规范化的乡村医生队伍，必能为乡村振兴和健康中国建设提供强大助力。

《 人民日报 》（ 2021年09月29日 05 版）