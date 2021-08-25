8月20日，中共中央宣传部决定，授予李桓英同志“时代楷模”称号。李桓英是世界著名麻风病防治专家、北京热带医学研究所研究员，8月17日，她刚刚度过了百岁生日。李桓英把毕生精力都献给了全球麻风病防治事业，为推动构建人类卫生健康共同体作出重大贡献。

上世纪五十年代初，李桓英曾在世界卫生组织工作7年，为了新中国的卫生健康事业，舍弃国外优厚条件，回国投身麻风病防治工作，长期面对面接触麻风病人，严谨细致开展临床试验，科学稳妥进行治疗研究。

多少年来，李桓英一直奔波在贫困边远地区。云贵川3省7个地州59县，每一个有麻风病人的地方都有她的足迹。

李桓英推广的“短程联合化疗”方法救治了无数的麻风病患者，她提出的垂直防治与基层防治网相结合的模式，被称为麻风病“全球最佳的治疗行动”，为我国乃至世界麻风病防治工作做出了巨大贡献。曾荣获国家科技进步奖一等奖、首届中国麻风病防治终身成就奖，2019年荣获“最美奋斗者”称号，2021年入选“3个100杰出人物”。

李桓英全身心投入麻风病防治事业，她在麻风病防治领域已经取得了常人难以超越的成绩，可是仍然精神矍铄地奋斗在麻风病防治研究第一线，生命不息，奋斗不止，为的就是早日实现彻底消灭麻风病的理想。

“我的目标就是彻底战胜麻风病。”李桓英说：“我国虽然基本上消灭了麻风病，但还没有彻底消灭，我们还有很多工作要做……”。她带领麻风病研究课题组的同志进入分子生物学研究领域，开展麻风病早期诊断、耐药基因检测和分子流行病学的研究，旨在通过对麻风病分子生物学水平的研究，在麻风病的传播方式、发病机理、检测方法等方面取得创造性突破，在麻风病传播链的研究、麻风病高发区预防措施的研究以及麻风病基因方面的研究都取得了新的成果，为彻底消灭麻风病而不懈努力。（文中图片由北京友谊医院提供）