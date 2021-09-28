“一切为了人民健康”——五位卫生健康系统党员谈医者仁心

9月27日，中共中央宣传部举行中外记者见面会，邀请卫生健康系统党员代表围绕“一切为了人民健康”与中外记者见面交流。新华社记者 李鑫 摄

获得“人民英雄”国家荣誉称号的“老中医”、身患渐冻症却仍坚守抗疫一线的医院院长、让西南边境村庄脱掉“麻风”帽子的基层医者、打通服务贫困患者“最后一公里”的“摩托医生”、护理过27种传染病5万多名患者的白衣天使……27日，5位卫生健康系统党员代表在国新办发布会现场，讲述他们的医者仁心。

“我叫张伯礼，是一名中医。”这是荣获“人民英雄”国家荣誉称号、中国工程院院士张伯礼的自我介绍，“半个世纪以来，我一直从事这项工作。”

2020年初，新冠肺炎疫情暴发。当时72岁的张伯礼受命前往武汉，作为中央疫情防控指导组专家组成员投身抗疫最前线，和其他医务工作者一起参加武汉保卫战，为抗击疫情开出良方。

谈及对“人民英雄”四个字的理解，张伯礼说：“全国人民都是英雄，全国医务工作者都是英雄，我只是其中普通的一员。”

“做好医生的本职工作，为人民服务，就是履行党员义务。”张伯礼说，自己从事的是中医药工作，能够让中医药更好地防病治病、实现中医药现代化、推动大健康产业发展，就是以人民为中心。

“我是一个医生，更是一名党员，也是武汉突发公共卫生事件定点救治医院的院长，任何一个身份我都不能退缩。”这句话成为曾任武汉市金银潭医院院长张定宇的抗疫“名言”。

2019年12月，首批转诊的病人到达武汉市金银潭医院，这里成为武汉抗击新冠肺炎疫情的“风暴眼”。身处抗疫一线，身患渐冻症的张定宇从来没有想过退缩，他和其他医务工作者战斗在一线，用血肉之躯筑起生命通道。

“英雄都是平凡的人，我是一名最平凡、最普通的医生、一名党员。”张定宇成为“人民英雄”国家荣誉称号获得者，始终坚信“英雄来自平凡，英雄来自人民”。

现在张定宇担任湖北省卫生健康委员会党组成员、副主任，虽然工作岗位有所变动，但不变的是他的初心：为人民的生命健康继续作出贡献。

首都医科大学附属北京地坛医院“红丝带之家”办公室主任、护士长王克荣是一名基层医务工作者。进入传染病医院工作37年来，她护理过27种传染病的5万多名患者，从一个面对传染病紧张不安的小护士逐渐成了艾滋病患者口中的“王姐”。

疫情期间，王克荣最挂念的就是针对艾滋病患者治疗的延续，后来得知滞留在外地的患者可以在当地就近抗病毒治疗点领取国家免费药品。王克荣悬着的心才放下来。

“作为一名临床一线的护士，我特别希望能够用我的技能、知识，帮助更多艾滋病患者。”王克荣说，身为基层党员和医护工作者，解决患者急难愁盼的问题，不仅可以实现个人价值，也能够促进社会和谐。

来自云南省大理州洱源县疾病预防控制中心的李桂科已经64岁，40年前他前往洱源县山石屏麻风院工作，为111位麻风病人做治疗康复。

“这个地方与世隔绝，是党的使命和医生的职责让我坚持下来。”李桂科用10年时间治愈了山石屏麻风院的所有病人，同时也治愈了洱源县洋芋山麻风村46位麻风病人。

2014年山石屏麻风院更名为山石屏村，脱掉了“麻风”的帽子。

“做好麻风防治工作，不仅要治愈麻风病人，还要把党和政府的温暖带给每一个人，带领他们过上好日子。”消除麻风病的危害后，李桂科带着这些康复者修路架桥、通电通水、盖新房、搬新居、建学校等，带领村民生活得更好、更幸福。

“哪里有病人，我就骑着摩托车到他们家里去看病。”来自山西省临汾市大宁县乐堂村的贺星龙被称为“摩托医生”。

回到村里当乡村医生后，为方便村里人看病，贺星龙便在信用社贷款4千元买了第一辆摩托车，又印制1000多张名片，名片上写着“24小时上门服务，不收出诊费”。

这么多年来，贺星龙从步行到骑自行车，再到骑摩托车，总行程达40多万公里，骑坏了7辆摩托车，背破了12个药包。

“这几年我做的所有工作，都是一名乡村医生应该干的，也是一名党员应该做的。”贺星龙说，以后还要带着这份初心继续走下去。