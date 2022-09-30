天气转凉，接种流感疫苗要注意这些（医说新语）

随着天气渐凉，中国北方已经逐渐进入流感的高发季节。

流感是由流感病毒（甲型或乙型流感病毒）感染引起的急性呼吸道传染病，主要症状包括高烧、头痛、咽痛、肌肉酸痛等。流感不仅会损害人体呼吸系统，还会累及神经、心血管系统，并且增加死亡的发生风险。流感引起的每年季节性流行在全球造成了严重的疾病负担，接种流感疫苗是预防流感的有效措施。中国疾病预防控制中心提醒，在流感流行高峰前1—2个月接种流感疫苗能更有效发挥疫苗的保护作用，推荐接种时间为9—11月。

今年9月以来，不少城市陆续启动了重点人群免费接种流感疫苗工作。什么人最需要接种流感疫苗？为什么每年都需要接种流感疫苗？近日，北京市疾病预防控制中心针对群众关心的热点问题进行了解答。

什么人最需要接种流感疫苗？

有些人患流感后发生并发症的风险较高，有些人和流感高危人群接触频繁，他们都需要接种流感疫苗。

患流感后发生并发症风险较高的人群包括：6—59月龄婴幼儿；60岁以上人群；特定慢性病患者，包括慢性呼吸系统疾病、心血管疾病、肝肾功能不全、血液病、神经系统疾病、神经肌肉功能障碍、代谢性疾病（包括糖尿病）、免疫抑制疾病或免疫功能低下者；准备在流感季节怀孕的妇女。

和高危人群接触频繁的人员：敬老院、疗养院和其他慢性疾病护理机构的工作人员；6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员；60岁以上老人的家庭成员和看护人员；其他流感高危人员的家庭成员和看护人员；医务人员。

一年之内得过流感的人群能否接种流感疫苗？

可以接种。既往有流感病史不是疫苗接种禁忌，另外，流感病毒容易发生变异，接种当季的疫苗才有可能预防当季流行的流感病毒。

哪些人不适合接种流感疫苗？

以下人群不适合接种流感疫苗：对疫苗中所含成分过敏者，包括辅料、甲醛、Triton X-100等；其他严重过敏体质者；有格林巴利综合征病史者；未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病患者。

此外，各类疾病的重症患者应慎用；急性发热、急性感染，慢性疾病急性发作的病人，应待病愈后接种。不同种类、不同厂家的疫苗，说明书中列举的接种禁忌略有不同，具体应参见疫苗说明书。

为什么每年都需要接种流感疫苗？

因为流感病毒变异很快，几乎每年都会发生，且不同变异株所诱导的抗体对不同毒株无交叉保护作用或交叉保护弱。

世界卫生组织紧密追踪流感病毒变异的情况，每年定期公布用于疫苗制造的毒株。流感疫苗含有三种或四种毒株，每年流感病毒流行株发生变异了，对应的流感疫苗的毒株配方也随之变化，所以每年都需要接种最新的流感疫苗才能达到预防的效果。

接种流感疫苗前有哪些注意事项？

接种前应该做好以下准备工作：了解流感疫苗的禁忌；了解自己的身体状况，如果自己不清楚是否属于禁用、慎用流感疫苗的人群，就要到接种门诊向医生进行咨询，让门诊医生帮忙判断是否可以接种；好好休息，让身体保持在一个较好的生理状态；向当地疾病预防控制部门了解接种门诊的分布地点，就近接种。

此外，在前往接种门诊时，应遵守接种门诊的疫情防控规定，配合完成测量体温、扫码查验等防疫措施。

接种疫苗时应当注意什么？

避免空腹接种；向门诊医生索要疫苗接种知情同意书，并如实填写知情同意书；接种完毕，需在接种点留观30分钟。

接种疫苗之后还要做到什么？

保证接种部位的清洁；接种之后一天之内注意观察体征；如出现持续发烧等现象，可以就近到医院就医，并向接种单位报告。

（申 奇整理）