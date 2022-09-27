第三批国家组织高值医用耗材集采产生拟中选结果 平均降价84%

人民网北京9月27日电 （记者乔业琼）据国家医保局消息，9月27日，国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购开标大会召开，通过线上开标的方式产生拟中选结果。这是继心脏支架、人工关节后，国家组织开展的第三批高值医用耗材集采，预计全国患者将于2023年2月份用上降价后的中选产品。

此次集采根据颈椎、胸腰椎手术的需要，覆盖颈椎固定融合术、胸腰椎固定融合术、椎体成形术、内窥镜下髓核摘除术、人工椎间盘置换术5种骨科脊柱类耗材，形成14个产品系统类别。首年意向采购量共109万套，占全国医疗机构总需求量的90%，涉及市场规模约310亿元。本次集采平均降价84%，按约定采购量计算，预计每年可节约费用260亿元。

例如，占脊柱手术量1/3的胸腰椎后路固定融合术，其耗材平均每套价格从3.3万元下降至4500元左右；其中，一些知名外资品牌每套平均价格从6万元降至4800元左右。技术最新的胸腰椎微创手术，其使用的耗材平均每套价格从近4万元下降至5600元左右。用于治疗压缩性骨折的椎体成形手术耗材，每套平均价格从2.7万元下降至1100元左右。

据悉，共有171家企业参与本次集采，152家拟中选，中选率89%。中选企业既包括美敦力、强生等知名跨国企业，也有威高骨科、大博医疗、三友医疗等内资企业，多元化产品供给，将有利于集中采购结果的顺利执行，充分满足临床需求。

至此，国家组织和地方的集中带量采购，已覆盖骨科耗材的关节、创伤、脊柱三大类。预计到2022年年底，通过国家组织和省级联盟采购，平均每个省将覆盖350个以上的药品品种，高值医用耗材品种达到5个以上。