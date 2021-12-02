新冠疫苗不能替代流感疫苗 二者接种间隔至少14天

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监测结果显示，今年3月以来全国流感活跃度高于去年同期水平，尤其9月以来，我国南方一些省份流感活跃水平呈明显上升趋势。专家研判，今冬明春可能存在新冠肺炎和流感叠加的风险。流感疫苗接种需要注意什么？能否和新冠病毒疫苗同时接种？专家对此进行了回应。

“流感疫苗是预防流感的最有效手段，尤其是婴幼儿和老年人接种之后可以降低严重并发症的风险。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，接种新冠病毒疫苗不能代替流感疫苗，根据新冠病毒疫苗接种技术指南，建议流感疫苗与新冠病毒疫苗的接种间隔在14天以上。

王华庆提示，既往接种流感疫苗，尤其是同技术路线的疫苗，如出现急性过敏反应，后续不能接种此流感疫苗。在接种过程中受种者要如实向接种医生报告健康状况和用药史，有些药物会影响流感疫苗接种效果。

“目前接种的流感疫苗主要有两大类：减毒活疫苗和灭活疫苗。”王华庆介绍，这两类疫苗应用对象不同，疫苗特性和禁忌也不同，人们接种前应向医生说明自己的情况，由医生判断更适合接种哪种技术路线的流感疫苗。此外，接种流感疫苗后要在现场留观30分钟。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，冬季来临，流感等疫苗的接种需求有所增加。为统筹做好新冠病毒疫苗加强免疫和其他疫苗的接种保障工作，近期有关部门进行了部署，要求各地落实接种工作各项要求，合理安排接种力量，扎实有序推进疫苗接种工作，保证新冠病毒疫苗接种和其他疫苗接种工作不间断。