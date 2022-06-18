广东近期流感活动水平高 已进入流感夏季流行高峰

近期，一些医院发热门诊就诊人数增加。广东省疾病预防控制中心传染病预防控制所所长康敏17日称，流感监测数据提示，广东省已进入流感夏季流行高峰期，近期流感活动水平高。

流感发病率高，全人群普遍易感，主要通过患者打喷嚏和咳嗽等飞沫传播，也可通过接触患者的口腔、鼻腔、眼睛等黏膜传播。接触被病毒污染的物品也可引起感染。

广东省近年来有不同流感病毒亚型交替流行，存在冬春季和夏季高峰。康敏称，目前流感样症状患者就诊增多。门诊中流感样病例占比(ILI%)达7.29%(第22周，5月30日至6月5日数据)，说明平均100个门诊病例中有7个是发热超过38摄氏度、伴有咳嗽或咽痛等流感症状的人，提示该省已进入流感夏季高峰。

广东省流感病原学监测结果显示，当前该省流感的流行优势毒株是“甲3型”，即A(H3N2)亚型流感病毒。A(H3N2)亚型流感病毒是常见的流感亚型，在广东省既往多个年份，如2015年、2017年夏季均有流行。

在预防流感方面，康敏称，日常应该避免近距离接触流感样症状患者，与他人近距离接触时应正确佩戴口罩等，此外，还应该接种流感疫苗。

“接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者发生严重并发症的风险。”康敏说，由于流感病毒容易发生变异，世界卫生组织会根据全球流感监测情况每年更新疫苗成分，推荐每年接种流感疫苗，尤其是老年人、儿童、孕妇、慢性病患者、照顾婴幼儿人员和医务人员。(蔡敏婕 庄雅丽)