新型通用流感疫苗可预防甲流

科技日报北京7月5日电 （记者刘霞）美国研究人员研制出一种新型通用流感疫苗，其由流感病毒的关键部分组成。小鼠实验显示，这种疫苗能在年轻和老年小鼠群体针对不同甲型流感毒株及其亚型提供广泛的交叉保护，有望为人类提供类似保护。相关研究刊发于最近的《npj·疫苗》杂志。

接种疫苗是预防流感最有效、最经济的办法，但流感病毒种类繁多，根据核蛋白的抗原性不同可分为甲（A）、乙（B）、丙（C）三型，而每型又可区分为不同亚型。此外，流感病毒还极易发生变异，产生新的亚型，因此，开发出有效的流感疫苗并非易事。在比较H1N1和H3N2甲型流感病毒时，科学家们发现，由于H3N2亚型毒株中的杆状突变和H3N2病毒杆状蛋白的不稳定结构，研制出针对H3N2亚型的疫苗存在特殊挑战。

过去十年间，针对H3N2病毒的疫苗的有效性仅为33%左右，在2014—2015年流感季节甚至下降到6%。H3N2变体也出现了一些新突变，导致其毒力增加。此外，另一种甲型流感亚型H7N9的暴发引起了人们对潜在流感大流行的担忧。

鉴于此，佐治亚州立大学生物医学科学研究所的科学家将流感病毒两个随时间推移基本不变的部分——基质2胞外区（M2e）和在甲型H3N2流感病毒中发现的杆状蛋白进行基因连接，开发出了一款新型通用流感疫苗。结果表明，M2e-杆蛋白疫苗能通过疫苗介导的免疫反应，在成年和老年小鼠体内诱导针对不同流感毒株及其亚型的广泛保护。此外，该疫苗还能刺激小鼠的T细胞免疫并有效清除肺流感病毒。

研究人员表示，研究首次发现，M2e-杆蛋白可以容易地在细菌细胞培养中大量产生，并能为成年和老年小鼠提供针对H1N1、H5N1、H9N2、H3N2和H7N9等流感病毒的保护。这证明可以低成本大规模生产M2e-杆基因融合蛋白，并将其开发为适用于年轻和老年群体的通用甲型流感病毒候选疫苗。