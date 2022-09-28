直播预告：如何提高公众对甲状腺疾病的认知？

甲状腺疾病属于一种临床常见的内分泌系统疾病，主要包括甲亢，甲减，甲状腺炎和甲状腺瘤等。甲状腺一旦发生异常，会危害到体内许多器官和组织，严重威胁身体健康。与此相对的是公众对甲状腺疾病的知晓率偏低，整体规范就诊率和治疗率不足，导致延误治疗甚至误诊。因此，加强甲状腺疾病科普教育，提升公众对甲状腺疾病的正确认知尤为重要。

9月29日14:00，中国医师协会医学科学普及分会甲状腺科普学组组长、中国人口文化促进会甲状腺疾病防治专业委员会主委林岩松将做客“人民好医生”客户端名医直播间，围绕“如何提高公众对甲状腺疾病的认知”进行分享。

嘉宾简介

林岩松，主任医师、教授，核医学专业博士研究生导师，中国临床肿瘤学会（CSCO）核医学专家委员会主任委员，中国医师学会科学普及分会甲状腺科普学组组长，中国人口文化促进会甲状腺疾病防治专业委员会主任委员，中国医疗保健国际交流促进会甲状腺疾病专业委员会副主任委员，中华医学会核医学分会治疗学组副组长，中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会常委，围绕甲状腺领域发表文章126篇，SCI文章40篇。

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