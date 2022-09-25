因为“无糖”，所以“畅饮”？听听专家怎么说

近年来，伴随消费者健康意识的提高，日常饮食中过量摄入糖分的危害日益被重视。于是，以无糖饮料为代表，琳琅满目的无糖食品乘着这股风潮占领了不少人的味蕾。

许多消费者、尤其是年轻的消费者认为，这些无糖饮料既有着不错的口感，同时又因为“零糖”“零脂”“零卡路里”，所以“光喝不胖”。无糖饮料是否真如广告宣传这样健康？畅饮无糖饮料是否对身体不会造成任何负面影响？为此，人民网对解放军总医院第一医学中心内分泌科主任母义明进行了专访。

既然“无糖”为何还有甜味？

现行的《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》中规定，固体或液体食品中每100克或100毫升的碳水化合物（糖）含量不高于0.5克，能量低于17千焦，热量小于4千卡，就可以被称为“无糖”。

“饮料标签上的‘无糖’‘零卡’，不等于不含糖，也不等于没有热量。”母义明进一步表示，此类产品虽然不添加常见糖类，但极有可能添加了代糖等甜味剂。据介绍，代糖分为天然型代糖和人工合成的代糖，市面上常见的就有赤藓糖醇、甜菊糖苷、三氯蔗糖、阿斯巴甜等，这便是“无糖”的饮料中甜味的主要来源。

无糖饮料是否更加健康？

关于无糖饮料是否真的更加健康，一直是网友争论的焦点。对此，母义明认为，对于无糖饮料要一分为二地看待。

“相对于真正含糖的饮料来说，无糖饮料确实更健康一些。”母义明解释道，作为食品添加剂，代糖的甜度虽然远超蔗糖，但在产生甜味的同时基本不产生或产生较少的热量，“尤其是对于糖尿病患者而言，如果喝含糖饮料，血糖可能在3至5分钟内就会骤然升高，而无糖饮料就不会。从这个角度来看，无糖饮料确实更有利于对糖摄入的控制。”

母义明表示，对于甜味的喜爱是人之常情，因此商家在饮料中添加甜味剂也无可厚非，“至于这些甜味剂安全与否，关键看使用的甜味剂是否符合国家有关规定，按国家标准添加的话就不需要担心。”

无糖饮料能否“敞开了喝”？

不过，母义明也表示，长期大量饮用无糖饮料对人体也会产生影响，“如果只是偶尔喝一两瓶自然不会有问题。但凡事都讲究适度，长期无节制地饮用这类饮料、摄入大量代糖的话，可能会导致大脑误以为糖已经进入人体，从而刺激胰岛素迅速分泌，长此以往将降低胰岛素的敏感性，增加糖尿病的发病风险。”

国家卫健委在《健康中国行动（2019-2030年）》中提倡，到2030年人均每日添加糖摄入量不高于25克，因此，许多人在平日的膳食中开始有意识地减少糖分摄入，追求“无糖”“零卡”也日渐成为新的风尚。

对此，母义明也特别提醒广大民众，糖仅仅在摄入过量的情况下才会对身体造成负面影响，而且这些负面影响也不能单纯地说是糖直接造成的。“糖是人体内能量的重要来源，如果摄入不足，也会导致肌肉无力、反应迟钝等问题。只有保持良好的生活方式和饮食习惯，才会有一个健康的身体。”母义明说。