直播预告：冠心病有“偏爱” 心脏专家教你巧对抗

2022年9月29日是第23个世界心脏日，心脏是人体最重要的器官之一，心脏健康与否直接关乎我们的生命。作为一种慢性疾病，早发现、早诊断、早治疗是对抗冠心病最有效的方式之一。那么，冠心病危险因素包含哪些？冠心病患者如何保持心脏健康？

9月28日15:00，首都医科大学附属北京胸科医院心脏中心主任、心内科主任张健将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享冠心病防治相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

张健，首都医科大学附属北京胸科医院心脏中心主任、心内科主任，医学博士，心血管博士后，主任医师，教授，博士生导师。国家科技部项目评审专家、中国老年急诊学会心血管科技创新与转化专业委员会主任委员、北京健康科普专家、“2018人民好医生年度人物”、《中华老年多器官疾病杂志》特邀审稿人等。

擅长：急诊、重症、心衰及心血管介入。

如何收看直播：

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