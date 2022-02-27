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肺好 心脏就好

2022年02月27日09:03 来源：北京青年报

　　苏州大学医学院研究人员发现，肺功能或可用来预测心脏代谢疾病和心脏代谢多发病；肺功能好的人，出现心脏代谢疾病的风险较低。

　　研究者从英国生物数据库入选35余万例基线无心脏代谢疾病以及35034例有一种心脏代谢疾病的成年人，以用力肺活量或第一秒用力呼气量评估肺功能。中位随访11余年后，8.47%的人发生一种心脏代谢疾病，0.82%的人有心脏代谢多发病，即至少同时存在两种心脏代谢疾病，包括2型糖尿病、冠心病和中风。

　　研究者发现，在基线无心脏代谢疾病的人中，肺功能不佳与新发心脏代谢多发病和2型糖尿病之间的关联更显著，且与中风、冠心病之间也有类似的关联。

　　研究认为，肺功能可作为一种有价值的预测指标，可用于心脏代谢疾病和心脏代谢多发病的个体化预防。通过肺功能对不同的高危人群进行风险分层来实施精准医疗，或有深远的临床意义。

　　文/杨进刚 （中国医学科学院阜外医院）

(责编：孙红丽、杨迪)


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