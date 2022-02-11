心梗扎堆春节急诊 多是它俩惹的祸

今年春节恰逢立春和北京冬奥盛大开幕，但如果有家人突发心脏病送医，那就“揪心”了。北京积水潭医院心内科回龙观院区地处大型居民聚居区，这个春节假期就非常忙碌，急性心肌梗死的患者扎堆就诊，急性心肌梗死血管开通介入手术也是一个接着一个。“预防胜于治疗”，春节期间什么样的病人容易出现心梗发作，以及出现可能的心梗如何治疗，听听积水潭医院心内科专家怎么说。

糖尿病抽烟 成心梗“祸首”

过节期间，在就诊并接受冠脉造影检查的13例心肌梗死患者当中，男性就占11个，女性只有两名。他们大多数都具有的共性就是至少有一种或多种冠心病的易患因素。

尤其是吸烟，就诊的11名男性患者中有9名都有长期吸烟史，最长的有50年，每天至少抽10支，还有的抽了40年，每天至少20支。而且非常明显的是，这些烟民，抽烟时间越长，血管越差，往往都是三支弥漫性病变。其中有两位吸烟的患者，由于血管病变太重，虽然将闭塞的血管开通了，但其他血管可能还需要搭桥。另外糖尿病也是冠状动脉发生严重、弥漫性病变非常显著的因素。一名55岁的中年女性，患糖尿病多年，这次也得了心梗，而且伴有二度房室传导阻滞和心功能不全。

由于糖尿病和吸烟都会诱发冠状动脉发生炎症反应、血管弥漫性狭窄，因此专家提示：冠心病一定要从根本上预防，戒烟，控制好血糖，千万不能等严重了才来就诊。

春节饮食要注意 喝酒可能酿灾祸

为什么春节期间急性心梗会扎堆来？除了上述诱因之外，诱发心梗的另一个危险因素就是过度饮酒。近期接诊的患者中，有几名男性患者都是因为春节聚会喝了大量酒诱发的心肌梗死。一名患者更是因为跟家人生闷气，借酒浇愁导致饮酒过量触发心梗机关。

中国人过年，适当地喝些酒调节节日气氛无可厚非。但是过量饮酒或生气喝闷酒，就对健康百害而无一益了。因为过度的酒精摄入不但会伤肝、伤肾，还有可能刺激交感神经兴奋而诱发冠状动脉的斑块破裂，从而导致心绞痛和急性心肌梗死。

此外，节日期间大鱼大肉、油脂过多的饮食也给心脏健康埋下隐患。

不仅是胸痛 胃痛头晕或是心梗伪装

心梗是冠心病最严重的类型，主要原因是由于冠状动脉不稳定斑块的破裂。它表现为比冠心病更为严重、持续时间长的心绞痛，胸痛，有时会放散至左肩臂部。但是心梗的表现不仅仅是胸痛，有些老年人或有糖尿病史的人，他们的症状可能并不典型。

如一名60多岁的糖尿病患者，多年来一直因胃痛反复就诊于消化科，被诊断为溃疡性胃炎后，吃了好多胃药都没啥效果，做过心电图也正常。直到这次因为症状持续不缓解，来医院做心电图，提示非常严重的心肌缺血。患者做了冠脉造影才发现血管堵塞已经非常严重了。

另外，还有病人来就诊的主要原因是头晕等非常不典型的症状。所以中老年人如果有高血压、糖尿病或吸烟等不良习惯，就要当心了，特别是症状较重的人。

怀疑自己心梗了怎么办？如果身体有疑似心梗的症状，不要乱动，更不要轻信喝凉水等民间偏方。我们要保持安静，平卧，同时呼叫120。家里的常备药包括阿司匹林、硝酸甘油可以服用，但要确保血压不能低。到急诊后，如果经心电图等检查后确诊为心肌梗死，就要刻不容缓地开通血管，如果再过度犹豫和商量也许就来不及了。

文/刘巍 （北京积水潭医院）