专家：规范诊疗、全程管理慢阻肺病 纳入国家公共卫生体系

呼吸与共全民健康-2022年度全民慢性呼吸疾病健康行动计划暨“舒畅呼吸行动”24日启动。

该项目旨在凝聚多方力量，共同提升慢阻肺病公众认知、重视慢阻肺急性加重的危害、倡导慢阻肺病规范化诊疗与全病程管理，呼吁将慢阻肺病纳入国家基本公共卫生服务项目，共同推进“健康中国2030”目标行稳致远。

当日活动由中国初级卫生保健基金会发起，中国医师协会呼吸医师分会、中华医学会呼吸病学分会、慢阻肺学组携手举办。慢阻肺病又称慢性阻塞性肺疾病，是一种以持续气流受限为特征的可以预防和治疗的肺部疾病；咳嗽、咳痰、气喘是主要症状，其中以活动后呼吸困难为主要特征。

如今，以慢阻肺病为代表的慢性呼吸疾病严重影响大众生命质量，也给公共卫生带来了威胁。但中国慢阻肺病的防控及诊疗现状不容乐观，并未获得与其严重性相匹配的大众认知度和诊疗条件，很多慢阻肺病患者并不知道自己已经患病，得到正确地诊断的患者人数亦不多。

当日活动中，多位专家均认为，慢阻肺病疾病本身起病隐匿，目前，诊断率低、治疗不规范，知晓度低、依从性差，很多慢阻肺病患者未接受规范化治疗。此外，急需提升医生诊疗能力，尤其是基层医疗工作者对慢阻肺病重视度，问诊和规范治疗能力。

中国工程院副院长、中国医学科学院院长、北京协和医学院校长、国家呼吸医学中心主任王辰指出，40岁以上人群慢阻肺病患病率达13.7%，然而社会、民众及医学界对于慢阻肺病的关注度却远远不够，对于慢阻肺病的严重性、症状及其规范治疗认知严重不足，仍然存在未被满足的治疗需求。他希望在各方共同的努力之下，提升公众对于慢阻肺病的知晓率和重视度，提高基层医务人员对于慢阻肺病的诊疗水平。在采访中，王辰提出了健康促进、疾病预防、诊断、控制、治疗与康复“六位一体”的呼吸健康照护理念。

深圳市人民医院呼吸疾病研究所所长陈荣昌表示，慢阻肺病防控需要国家政策、医疗机构、广大公众等全社会的共同参与，应加强慢阻肺病宣教，提升公众认知和重视度，不断完善呼吸慢病管理体系，提高民众健康水平。

中国初级卫生保健基金会副理事长周庆年指出：“此次‘舒畅呼吸行动’希望通过多方共同努力强化公众对于慢阻肺病严重性的认知，有效推动中国慢阻肺病防治水平的提升，帮助更多患者获益。”

中日医院呼吸中心呼吸与危重症医学科副主任杨汀指出：“慢阻肺病起病隐匿，易出现'漏诊和误诊'等情况。40岁以上人群需注重肺功能筛查，做到早诊早治。”

记者在采访中了解到，对于慢阻肺病患者而言，急性加重是加速疾病进展，最终导致死亡的关键因素。慢阻肺病常见合并症包括卒中、肺癌、心血管疾病等。中国慢阻肺患者中存在急性加重高风险的患者占81.6%。慢阻肺病急性加重是三大致死疾病背后的推手。杨汀强调关注慢阻肺病急性加重的识别和规范治疗。

中国慢阻肺病患者人数众多，需要长期用药、随访管理、康复治疗，随之产生的检查和治疗费用，给患者、社会以及国家都造成了不小的经济负担。将慢阻肺病纳入国家基本公共卫生服务项目成为聚焦话题。由基层医疗机构负责首诊、长期管理，同时在病情需时与上级医疗机构形成双向转诊、疑难疾病指导以及出院以后的社区管理。在王辰等专家看来，这样不仅可以大大推动慢阻肺病患者规范化的健康管理结果得到改善，以切实满足基层百姓的医疗需求；还可通过基层卫生机构呼吸疾病体系建设，有效缓解慢阻肺病为国家医疗卫生资源所带来的压力。

在上海交通大学医学院附属瑞金医院党委书记瞿介明看来，促进慢阻肺病的规范化诊疗和全病程管理十分必要。他介绍，在多方的努力下，作为“健康中国2030”行动计划中重点防治的疾病，慢阻肺病已经列入健康中国2030行动计划中，希望以此次“舒畅呼吸行动”为抓手，更好地从“六位一体”角度照护患者，让更多患者获益。

周庆年表示，“我们将持续积极参与到慢阻肺病诊疗相关的患者关爱公益项目中来，携手各方共同提升大众疾病认知、全方位助力患者关爱活动的持续推进。基金会将始终积极响应健康中国2030行动计划的号召，为提升患者获益不断努力。”

据悉，未来，“舒畅呼吸行动”将开展名医科普、访谈等多样化的活动。中国初级卫生保健基金会将携手有关各方共同发力提升慢阻肺病的大众认知度和关注度，推进慢阻肺病规范化诊疗与全病程管理、提升慢阻肺病基层诊疗水平，推动慢阻肺病被纳入国家基本公卫项目。(记者 陈静)