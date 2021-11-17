世界慢阻肺日：预防慢阻肺 我们可以这样做

反复咳嗽、咳痰、活动后气短、呼吸困难……慢性阻塞性肺病（以下简称“慢阻肺”）是最常见的慢性呼吸系统疾病。今天是世界慢阻肺日，人民网记者采访了武汉大学人民医院（湖北省人民医院）呼吸与危重症医学科陈宏斌主任医师，带您了解慢阻肺这个“不动声色”的健康“杀手”。

“慢阻肺就是人们常说的‘老慢支’和‘肺气肿’。其特征是持续存在的气流受限，伴有咳、痰、喘等症状。”陈宏斌介绍，慢阻肺早期症状通常为慢性咳嗽、咳痰，也有少数患者在劳力后出现胸闷症状。当感染诱发急性加重时，患者也会出现发热，痰量增多及黄绿脓痰。随着疾病的进展，患者会出现气短或呼吸困难，活动耐力受到影响，重度患者甚至稍动即喘，生活无法自理。

陈宏斌表示，慢阻肺存在“三高”和“三低”的特点。“三高”即发病率高、致残率高、死亡率高；“三低”即低知晓率、低治疗率、低控制率。由于慢阻肺起病隐匿、早期症状不明显，许多患者错过了最佳的治疗时机。特别是吸烟的患者，常常认为吸烟后有点慢性咳嗽很正常，殊不知这可能已经是慢阻肺的早期表现。

陈宏斌谈到，慢阻肺发病受多因素的共同影响，但吸烟是最大的危险因素，而且吸烟的年龄越早、烟量越大，患病率越高，被动吸烟也能导致慢阻肺。另外，空气污染、烹饪油烟及生物燃料产生的烟雾等，也可能增加慢阻肺发生的风险。

“慢阻肺是可预防可控制的疾病。”陈宏斌表示，预防慢阻肺最主要的是戒烟，戒烟任何时候都不晚，不吸烟者要尽量远离吸烟环境，避免被动吸烟；避免接触有毒有害气体及油烟等；空气污染及雾霾天气时要加强防护；预防感冒，有条件的可以进行流感疫苗接种，减少呼吸道感染的发生；长期吸烟者、反复呼吸道感染者等慢阻肺高危人群，应定期到医院进行肺功能检查。