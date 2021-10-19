我国慢性疼痛患者超3亿人 专家呼吁提升疼痛学科诊疗能力

科技日报北京10月18日电 （记者代小佩）18日正值世界镇痛日，当天，中日友好医院疼痛科主任樊碧发在该院举行的记者会上提到，中国慢性疼痛患者已超过3亿人。而与巨大的慢性疼痛患者人数相比，我国疼痛学科诊疗服务能力严重不足，该问题在二级医院、民营医疗机构及中医类医疗机构中尤为明显。

常见的因疼痛引起的疾病包括神经痛（如三叉神经痛、坐骨神经痛、糖尿病性神经痛）、癌痛、软组织痛，以及骨与关节疼痛，颈肩腰腿痛等。慢性疼痛是指持续1个月以上的疼痛。国际上明确，急性疼痛是症状，慢性疼痛是疾病。樊碧发称，疼痛可能带来抑郁、焦虑、失眠、药物依赖等问题，对患者生活质量、心理健康、社会交往等产生负面影响，“不过，大众对疼痛医学知识的知晓率很低。很多人还认为疼痛不是病”。

专家建议有疼痛应及时就诊。不过，我国疼痛学科的诊疗服务能力有待提升。据悉，疼痛学科今年首次参与了国家医疗质量数据调查，数据显示，在国内6000家医疗机构中，设有疼痛专业的医院比例仅为37.60%。同时，在从事疼痛诊疗的医生团队中，专业为“疼痛医学”的中高级职称医生占比约为38%，这反映出疼痛科医生专业化程度有待进一步提高。樊碧发呼吁全社会关注疼痛，希望疼痛医学的研究成果及早转化为治疗疼痛的药品、器械、理念等，以增进疼痛疾病的治疗水平。