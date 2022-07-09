世界过敏性疾病日：改善患者认识误区 及时干预尽早治疗

7月8日，是第18个世界过敏性疾病日。作为过敏性疾病的其中一类，特应性皮炎因其发病率高、病因复杂、病程长、治疗困难更加备受关注。

北京大学第一医院皮肤科赵作涛表示，特应性皮炎属于过敏综合症，在孩童时期可能表现为湿疹的症状，随着年龄的增加可能会产生鼻炎或者哮喘的情况，尤其是过敏体质的孩子，对外界刺激更为敏感。随着生活方式的改变，近年来我国特应性皮炎的发病率逐年上升，儿童的患病率也在逐渐增加。

“特应性皮炎除了皮肤干燥、出现湿疹还伴有瘙痒，对患者的生活质量有一定的影响。”赵作涛说，在非致死性的皮肤疾病中，特应性皮炎对生活质量的影响比较大，一些孩子容易出现焦虑、紧张等心理问题。受疾病瘙痒的困扰也会影响患者睡眠、学习以及生活的各个方面。

当前患者及家属对于特应性皮炎认识的误区比较多。赵作涛介绍，很多人会以为过敏是由于免疫力下降造成的疾病。其实过敏的本质与遗传相关，由神经免疫紊乱造成。在治疗方面，治疗不足是很多患者都共同面临的问题，很多儿童患者由于家长担心药物副作用，没有足量使用药物，造成病情的反复。其次，护理不当也是很多患者都存在的误区。对于患有特应性皮炎的小朋友应终身使用润肤剂，帮助皮肤进行建立保护层，免受外界刺激。此外，过度清洁会破坏皮肤屏障，造成皮肤微生物菌群失调，会加重湿疹症状和过敏的情况。

“特应性皮炎是过敏的起点。”赵作涛认为，大部分特应性皮炎患者通过正规治疗都能收获较好的疗效，应及早进行干预治疗。随着药品审评审批制度的改革，越来越多的新药与国外同步上市，让患者也有了治疗的新选择。患者出现过敏性情况时应引起重视，尽早寻找正规途径或到正规医院进行治疗和管理，也能有效避免过敏重复发作。相较于传统的治疗方式见效比较慢且一些药物可能会存在副作用的情况，新一代的诊断和治疗方法的安全性和疗效都在不断提升，可以根据不同患者的情况制定个体化管理方案，在短时间内帮助患者快速控制症状或改善病情，提高生活质量，回归正常的生活，学习，工作。

对于过敏患者，生活上的预防也尤为重要。赵作涛强调，过敏患者要在家中常备一些药物，做好生活上的预防。大量数据显示妇女和儿童是特应性皮炎的“重灾区”，中国女性需要兼顾家庭和工作，神经压力比较大，受体质和激素水平等多方面原因影响更容易引发过敏的情况。由于儿童对于饮食和环境的改变较为敏感，当前特应性皮炎、鼻炎、哮喘、荨麻疹等都是儿童的常见病。儿童过敏性疾病患病率的增加可能会导致未来我国过敏性疾病患者井喷式增长，要引起重视和关注。需要进一步改善患者的认识误区，进行合理治疗、管理和预防。此外，患者应避免过分补充提高免疫力的药物，树立健康观念，在科学的指导下尽早开展个体化治疗。