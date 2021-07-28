新方法助免疫系统寻找并摧毁癌细胞

据26日发表在美国《国家科学院院刊》上的论文，英国南安普顿大学和意大利国家分子遗传学研究所的研究人员确定了一种潜在的治疗方法，可以提高人类免疫系统寻找并摧毁体内癌细胞的能力：通过限制一组调节免疫系统的细胞的活动，从而释放其他免疫细胞来攻击癌症患者的肿瘤。

“免疫疗法最近已成为多种癌症的新疗法。”领导这项研究的南安普顿大学细胞信号学教授努林·迪瓦解释说，“然而，癌细胞可以在肿瘤内产生一个阻止免疫系统工作的微环境，从而限制了免疫疗法的普遍使用和成功。”

免疫系统要检测和清除癌细胞，是由一组称为效应T细胞（Teff）的细胞完成的，其检测和清除癌细胞的效果在一定程度上取决于被称为调节性T细胞（Treg）的细胞。Treg在物理上与Teff细胞相互作用，其产生的分子会降低Teff细胞正常工作的能力。

Treg细胞在人体内起着重要作用，如果没有它们，免疫系统就会失控，攻击人体的正常细胞。癌细胞释放的分子通过吸引和积累Treg细胞，会进一步降低Teff细胞的活性和功能。

研究人员表示，确实存在抑制Treg细胞的机制。但是，由于Treg细胞和Teff细胞非常相似，这些机制通常也会导致对Teff细胞的抑制。而对于癌症患者，我们需要给Teff细胞更多“自由”来完成它们的工作。

研究人员发现，抑制细胞中一种名为PIP4K的酶家族，可以在不影响Teff细胞的情况下抑制Treg细胞。

他们从健康供体中分离出Treg细胞，并利用基因技术抑制PIP4K的产生。他们发现，Treg细胞中缺乏PIP4K会阻止它们的生长和对免疫信号的反应，从而阻断了其抑制Teff细胞的活性和功能。同时，Teff细胞中失去PIP4K并没有限制它们的活性。

研究人员亚历山德罗·波利博士表示，PIP4K在两种类型的T细胞中的浓度相似，但其对Treg细胞的作用似乎比对Teff细胞更重要。使用一种类似PIP4K抑制剂的药物进行治疗，可以使免疫系统的功能更强，并更好地破坏癌细胞。

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此T非彼T。虽然简单来说都叫T细胞，但Treg和Teff相互作用后，后者正常工作的能力会降低，也就是说，对癌细胞检测和清除的能力会降低。如果能抑制一下Treg细胞，就可以给Teff细胞更大自由度去战斗。但问题是这俩非常相似，抑制这个T，也会伤害那个T。好在科研人员找到了PIP4K酶，它对Treg细胞似乎更重要，对Teff显得无关紧要。这一段像是绕口令，总之，我们得出结论，这种方法能成为免疫疗法的助力。（实习记者张佳欣）