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双管齐下 注射疗法杀死皮肤癌细胞

2021年02月07日08:20 来源：科技日报

据发表在美国《国家科学院院刊》上的一项最新研究，美国耶鲁大学研究人员正在开发一种皮肤癌治疗新方法，可将纳米颗粒注射到肿瘤中，通过“双管齐下”的方式杀死癌细胞。

基底细胞癌和鳞状细胞癌等皮肤癌的现有治疗方案非常复杂，如果使用注射法，就会简单得多。新疗法向肿瘤注射带有化学治疗剂的基于聚合物的纳米颗粒。治疗成功的关键是纳米颗粒具有生物黏附性，也就是纳米颗粒与肿瘤结合并保持足够长的附着时间，以杀死大量癌细胞。

研究证明，将纳米颗粒注射到肿瘤中后，能很好地保留在肿瘤中。它们会积聚并结合到肿瘤基质上，因此一次注射可持续很长时间。纳米颗粒停留在肿瘤中缓慢释放化合物，以去除病变。

为了比较治疗效果，研究人员将相同药物自由注射到没有纳米颗粒的对照肿瘤模型中。他们发现，当药物通过纳米颗粒传递时，肿瘤明显失去了活力。

该疗法的关键还在于可与刺激人体免疫系统的药物联合使用。耶鲁大学皮肤病学教授迈克尔·吉拉迪博士将此称为“杀死与刺激”。

“你不希望只是杀死癌细胞并将其留在那儿，还想要刺激免疫系统来清理残局，并对可能未被直接杀死的癌细胞起反应。因此，这是对癌症的双重夹击”。

研究人员表示，在许多情况下，通过注射消除肿瘤可以减少手术需求，还可避免潜在的伤口感染和其他并发症。此外，一些患有其他疾病的患者并不适合进行手术。注射疗法还意味着患者可在一次就诊中治疗多个肿瘤。

目前，研究人员正与Stradefy生物科学公司合作，计划推进该技术的临床前开发，然后进行临床试验。（记者冯卫东）

(责编：李轶群、许晓华)


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