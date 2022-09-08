首个国产新冠口服药已通过医保目录初审

北京青年报记者昨天从国家医保局了解到，近期对2022年医保药品目录调整的药品申报资料进行了初步形式审查，并公布通过初步形式审查的药品名单及相关信息。名单中显示，首个国产新冠口服药阿兹夫定片已通过国家医保药品目录调整初步形式审查。

国家医保局指出，初步形式审查是对申报药品是否符合当年国家医保药品目录调整申报条件以及药品信息完整性进行的初步审核。按照《基本医疗保险用药管理暂行办法》，国家医保药品目录调整实行企业申报制，根据当年的国家医保药品目录调整工作方案，确定申报条件和要求，各申报主体自愿申报。对药品申报资料进行初步形式审查，一方面可以确保申报的药品符合申报条件，另一方面对申报资料的完整性、规范性进行审核，并根据工作需要，就一些资料的真实性向有关方面进行核实，有利于保证提供给专家的信息更加准确完整。

据统计，今年7月1日9时至7月14日17时，国家医保信息平台共收到企业申报信息537条，涉及药品490个。经审核，2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过初步形式审查的申报药品名单中，共344种药品通过初步形式审查，其中包括阿兹夫定片等199种目录外西药和中成药与阿达木单抗注射液等145种目录内西药和中成药，通过比例为70%，与2021年相比，申报和通过初步形式审查的药品数量都有一定增加。

据了解，在新冠疫情防控常态化的背景下，从2020年第一次实行医保药品目录企业自主申报制起，国家医保局将“纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》的药品”作为申报条件之一，一批新冠治疗用药已被纳入医保药品目录。2022年，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》纳入了一批刚刚在我国上市的药品。国家医保局表示，本次申报过程中，对于已申报且通过形式审查的新冠肺炎治疗药品，将按程序开展后续工作，争取以合理价格正式纳入到医保目录。

针对一些市场价格较为昂贵的药品通过了此次初步形式审查的问题，国家医保局表示将始终把医保基金和参保群众的承受能力作为医保药品目录调整工作的基础。“昂贵药品通过初步形式审查，仅表示该药品符合申报条件，获得了进入下一个环节的资格。最终能否进入国家医保药品目录，还需要进行包括经济性在内多方位严格评审，通过评审的独家药品要经过谈判、非独家药品要经过竞价，只有谈判或竞价成功才能被纳入目录，国家医保局也将通过准入谈判等方式大幅降低独家药品的价格。”相关负责人表示。

据悉，下一步，国家医保局将根据公示期间收到的反馈意见，进一步核实相关信息，确定最终通过形式审查的药品范围，并向社会进行公布，随后，将按计划推进专家评审、谈判竞价等后续工作。