冬春之交 提防这些皮肤病染上身

冬春之交，不少人因工作压力大、生活不规律等原因，带状疱疹、荨麻疹、湿疹等皮肤疾病偷偷找上门，皮肤科专家提醒市民，我们可以从日常生活饮食习惯入手，清淡饮食，劳逸结合，减少熬夜等，防范疾病的发生。

春季易患的皮肤病主要有两大类，其中之一就是病毒性皮肤病。

带状疱疹 带状疱疹好发于免疫力下降的人群。如果通宵达旦不休息，或者忙碌于家务事很劳累，导致抵抗力下降，就可能发生带状疱疹。

其典型表现是在身体某一侧沿单侧周围神经分布的地方出现红斑和簇集性小水疱，伴有显著的神经痛。发疹前可有轻度乏力、低热、食欲不振等。

带状疱疹要及时到医院皮肤科做规范的治疗，发作一周以内的，治疗效果比较好。如果错过了较好的治疗时间，那么神经痛的症状可能会持续存在数月，甚至数年。

单纯疱疹 这是一种病毒性皮肤病，原因与机体免疫力减退有关。好发于皮肤黏膜交界的部位，临床以局限性簇集性水疱为特征，症状较带状疱疹轻，一般经过休息和简单的抗病毒治疗即可恢复正常，但容易复发。

此外，春季第二类易发皮肤病是过敏性皮肤病。

接触性皮炎 主要表现为染发皮炎、化妆品皮炎。染发皮炎一般在发际处出现红斑、水疱，甚至红肿、渗液，伴有剧烈瘙痒。化妆品皮炎表现在颜面部接触部位出现红斑、斑丘疹、红血丝，以及瘙痒等。

急性荨麻疹 急性荨麻疹最常见的原因就是食物过敏，如食用海鲜、鱼虾、蟹贝、羊牛肉等动物性蛋白类食物，蕈类、草莓、葱蒜等，以及某些食物添加剂。

其症状是起病急，周身泛发红斑、风团、皮肤瘙痒，皮疹可较快消退，不留痕迹，但反复发作，此起彼伏。严重的荨麻疹可以出现恶心、呕吐、腹痛腹泻，甚至呼吸困难，危及生命。

丘疹性荨麻疹 冬春之交，气温回升，各种昆虫生物开始活跃。走亲访友的朋友们要小心昆虫叮咬引起丘疹性荨麻疹。其表现为在四肢、颈部、腰部等人体易暴露部位出现红斑疹、丘疱疹、水疱，伴有剧烈瘙痒。

文/冯仁洋（北京电力医院）