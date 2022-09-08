国家卫健委：倡导广大群众国庆假期在本地过节 推广“落地检”

人民网北京9月8日电 （记者孙红丽）9月8日下午，国务院联防联控机制就科学精准做好疫情防控有关情况举行新闻发布会。会上，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，国内本土疫情仍呈现多点散发、多地频发的态势，中秋、国庆假期临近，人员流动性增加，加大了疫情传播的风险，防控形势严峻复杂。

吴良有表示，为确保中秋、国庆前后不发生本土规模性疫情，最大限度减少对生产生活的影响，让人民群众度过一个健康、平安、祥和的假期，按照国务院联防联控机制工作部署，坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，坚持科学精准从严从紧做好疫情防控，在全面落实第九版防控方案的基础上，强化优化了一系列防控政策措施。

一是倡导广大群众国庆假期在本地过节。尽量减少跨地市出行，避免人群大范围流动引发的疫情传播风险。

二是安全有序出行。旅客需持有48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具。

三是推广“落地检”。按照“自愿、免费、即采即走、不限制流动”原则，跨省流动人员抵达目的地后，积极配合当地完成“落地检”。

四是重点场所和机构查验有效核酸检测阴性证明。入住宾馆、酒店和进入旅游景区等人流密集场所时，要查验健康码和72小时内的核酸检测阴性证明，从外省份返回的建筑工地人员要查验48小时内的核酸检测阴性证明。

五是减少不必要的聚集性活动。非必要不举办培训、会展、文艺演出等大型聚集性活动。确需举办的，落实防控措施，参加活动人员需扫码登记、查验48小时内核酸检测阴性证明。提倡群众从简举办婚丧嫁娶，尽量减少人员数量。陆路抵边县（市、区、旗）避免举行大规模人员聚集性活动。

“国庆假期及前后的防控措施执行时间为2022年9月10日起到10月31日止。后续，我们将根据疫情形势和防控工作需要，进一步优化完善相关措施。”吴良有说。