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入秋需防温燥（中医养生）

李  杭

2022年09月09日06:10 来源：人民网－人民日报

　　秋风舒爽，相比炎热的夏天和寒冷的冬天，秋天是一个舒适宜人的季节。但“燥”作为秋天的主气，随时可能侵犯人体。

　　燥邪常见于秋季或气候干燥的环境中。初秋，暑气未散，温热犹在，燥邪与温热之气相合，表现为温燥；时至深秋，冬季临近，寒气渐起，燥邪与寒邪相结合，又会表现为凉燥。

　　温燥因与温热之邪相合，极易伤人津液。一旦侵犯人体，临床表现为口鼻干燥，干咳少痰，气逆而喘，咽干喜饮，皮毛不荣等阴津耗损不足之象，甚至可以伤及血络，出现咳血、肢体痿废等危重症。

　　中医针对燥邪犯肺，一方面要“润”，即补充津液，滋阴润肺，常用的中药如沙参、麦冬、天冬、梨皮、银耳等；另一方面还要“宣”，即宣通气机，宣散邪气，常用中药包括紫苏叶、桑叶、桔梗、枳壳、前胡等，另外还多配合陈皮、苦杏仁等降气化痰之品。从预防角度来说，在秋季来临之时，可以适当食用银耳、蜂蜜、莲藕、秋梨等滋阴润肺之品，以养阴生津，防燥邪犯肺。另外，还要顾护脾胃，食用怀山药等肺脾同补的食物，以培土生金。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月09日 19 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)


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