天天锻炼还是胖？你可能需要改善假胯宽

近一段时间以来，居家锻炼成为新风尚，很多人健身热情高涨。但也有不少人反映，虽然天天锻炼，但身材臃肿的问题依然没有改善，从视觉上看着还是胖。在本期《1分钟养生课》，湖南省人民医院康复治疗科主管治疗师钟桂珍提醒，要注意假胯宽引起的不良身体姿态，主要表现为屁股大、腿短以及身材臃肿等。

“当双侧的股骨大转子的宽度大于双侧髂嵴的宽度时，称为假胯宽。假胯宽分为两种类型，一种是先天的原因形成的假胯宽，另一种是后天形成的。”钟桂珍说。

就后天形成的假胯宽，湖南省人民医院康复科治疗师尹喜演示系列改善动作。

第一个动作： 髋关节内敛、内旋肌放松

侧卧位，大腿置于泡沫轴上，做膝关节的来回屈伸运动，10-15个即可。

第二个动作：髂筋束放松训练

身体侧位，脊柱、髋关节在同一平面内，重心放于大腿泡沫轴上，做来回滚动10-15个即可。

第三个动作：进阶臀桥

仰卧位，屈髋屈膝，在膝关节上系上弹力带，做髋关节的外展外旋动作，抬起屁股，维持1-2分钟即可。

第四个动作：进阶后抬腿

俯卧位屈膝，髋关节外展外旋，做后抬腿动作，抬腿高度不需要太高，感受到臀肌发力即可。

第五个动作：侧方抬腿

侧卧位，训练侧朝上，下侧腿屈曲，上侧腿伸直内旋，脚尖朝下，髋关节后伸，做上侧腿上抬动作，上抬与肩同高即可。建议20次为一组，一次4-5组即可。

第六个动作：侧方提骨盆

站立位，训练侧放在瑜伽砖上，做一侧脚尖着地，双侧膝关节始终伸直，做抬一侧骨盆动作，抬到最高点后慢慢放下，动作过程保持上半身稳定即可。

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