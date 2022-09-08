国家卫健委通报多地违反“九不准”情况

人民网北京9月8日电 （记者孙红丽）9月8日下午，国务院联防联控机制就科学精准做好疫情防控有关情况举行新闻发布会。

会上，国家卫生健康委监督局二级巡视员妥佳表示，近期，核查发现，河南省商丘市、三门峡市、江苏省苏州市，存在对低风险来（返）人员社区报备不批准、不回应，对出行群众进行阻拦和劝返的情况。

河南省开封市、浙江省湖州市德清县存在要求外来（返）人员提供不切实际的社区报备材料情况。河北省邯郸市邱县、浙江省台州市、宁夏回族自治区吴忠市盐池县存在对外来（返）人员进行社区报备后，仍然采取集中隔离等强制手段限制出行的情况。

妥佳说，下一步，将持续推进专项整治工作，按照整治“层层加码”专班的工作机制，继续做好线索收集、转办核实、跟踪督办、通报曝光等工作，做到全面收集、及时转办、全力核查、坚决整改，妥善解决“九不准”相关问题，切实维护人民群众的利益。