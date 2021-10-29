孙艺红：加强风险因素防控 降低心血管发病率与死亡率

10月27日至31日，为期五天的2021年长城心脏病学会议暨亚洲心脏大会在北京召开。中日友好医院心脏科副主任孙艺红表示，要降低心血管疾病的患病率，关键在于前端预防，从源头管理和控制高血压、高血脂、高血糖等风险因素。

“心血管疾病风险因素的控制不理想，会导致患病率的直接增长，但大多风险因素都是可防可控的。”孙艺红表示，“预防”不仅是长城会的工作主题，也是我国心血管疾病防治的重要方向。进一步落实工作需要大力传播健康生活理念，呼吁大众关注、管好心血管疾病风险因素。

“随着人口老龄化的发展，人均寿命虽然在延长，但是带病生存的寿命也在延长。”孙艺红提醒，“一旦有了风险因素，就要管好、做好预防，有心血管疾病家族史的患者更应该注重生活方式的改变。”

孙艺红介绍，对于心血管疾病而言，有零级预防、一级预防、二级预防等，几级预防是个相对概念。没有任何心血管疾病的风险因素，就是零级预防，即预防风险因素的发生；出现风险因素，做好健康生活管理，就是一级预防，预防心血管事件的发生；再到患心血管疾病之后的阶段，则是二级预防，预防再次发病。

以高血压为例，孙艺红解释无论是几级预防，都是降低心血管疾病患病率和死亡率的关键。若高血压长期控制不良，会逐渐进展成血管和心脏病变，诱发心脏肥厚、心脏扩大直至心衰；也可能会形成冠状动脉血栓，进而发生心肌梗死，导致心衰乃至死亡。所以未患有高血压是个理想的状态，应做好一级预防。如果患有高血压就要更好地管理血压，得了心脏病后就要做好二级预防。

2021年8月，由北京心脏学会牵头的“心血管风险综合管理和控制项目”全面升级，其目的就是将前期积累的心衰患者院外管理经验扩大到一级预防上，在管理好心血管疾病患者的同时，探索通过控制风险因素来预防疾病发生的新模式。计划到今年11月，全国将有500家医院参与其中，超过10万名患者将进入到心血管风险综合管理和控制流程中。

“将大数据分析和AI等新技术应用到心血管疾病管理中，方便患者进行自我管理，将是未来重要的发展方向。”孙艺红介绍，“心血管风险综合管理和控制项目”是对大数据和人工智能在心血管风险管控的重要尝试。项目依托互联网平台的管理功能，根据患者特征或疾病特点对其进行针对性的健康管理。她说：“我们也希望可以通过该项目，积累数据并总结出更有意义的方法，帮助更多人实现个性化的健康管理。”

对于大众的日常预防和心血管风险因素管理，孙艺红呼吁：“心血管疾病的发生除有遗传因素外，后天生活方式也影响更为重要。先天条件不理想，更应严格管理后天的风险因素，注重日常体检，培养健康的生活方式，预防疾病的发生。合理膳食，以蔬菜、水果为主要的摄入饮食结构，减少高热量食物摄入；适量运动，选择适合自身条件的运动项目和运动强度；保持心理愉悦，良好的情绪管理也可减少压力对心脏的损害。”