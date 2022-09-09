月饼怎么吃才健康（健康直通车（第101站））

“八月十五月正圆，中秋月饼香又甜。”中秋节自古便有吃月饼的习俗，但同时月饼属于高热量食物，究竟怎么吃才健康？需要控制血糖、体重的人应该怎么吃月饼？选购月饼时有哪些注意事项？本报记者采访多位专家对此做出解答。

广式重糖，苏式重油，冰皮糖油较低

冰皮月饼、麻薯月饼、流沙月饼……中秋佳节将至，商超里的月饼琳琅满目、花样百出。从产地看，有京式、广式、苏式、滇式、港式等；就口味而言，不仅有甜味、咸味，还有咸甜味、麻辣味等；在馅料方面，有五仁、豆沙、莲蓉、蛋黄、冰糖、芝麻、水果类、坚果类、火腿等。

“月饼甜咸各有所好，但大家选购月饼时，应当尽量选择正规渠道的正规品牌。”北京协和医院临床营养科主任于康提醒，购买月饼时要注意查看标签信息，包含生产企业名称、配料表、生产日期、保质期等信息，留心配料表中是否有个人过敏的食材，避免选购明显的包装破损、超出保质期等情况异常的月饼。

月饼一般由饼皮和馅料组成。中国营养学会注册营养师吴佳介绍，饼皮以淀粉、糖、油脂为主要成分，其中，广式月饼有蛋黄莲蓉月饼、豆沙月饼等，广式饼皮用了大量的转化糖浆和油来保持饼皮的柔软与香甜；酥皮饼皮包括苏式鲜肉月饼、部分五仁月饼、鲜花月饼、蛋黄酥等，酥皮饼皮中需要加入猪油、牛油或起酥油等饱和脂肪酸含量很高的脂肪，这样饼皮才能酥脆分层；冰皮饼皮多用糯米粉、澄粉、奶粉等制作，加入的糖、油含量都较少。整体而言，广式月饼重糖，苏式月饼重油，冰皮月饼的含糖含油量相对较低。

不同月饼馅料的营养特点也不一样。传统口味里，五仁馅月饼有多种植物性原料种子，如瓜子仁、核桃仁、杏仁、芝麻等，糖含量相对不高，虽然脂肪含量较高，但果仁含有丰富的不饱和脂肪酸，总体来说营养价值更高一些；豆沙、莲蓉馅月饼是将原料打碎后加入油、糖等炒制，糖、油含量都不低；流心馅月饼主要材料有咸蛋黄、淡奶油、黄油等，热量比较高；鲜肉月饼在江浙沪等地比较流行，相较于其他月饼，蛋白质含量较多，钠含量也比较高，同时饼皮层层起酥，脂肪含量会更高，一般现烤的、热乎乎的鲜肉月饼才好吃；水果馅月饼口味较多，有枣泥、凤梨、蜜桃、苹果等，其脂肪含量基本上是月饼中最低的，但是含糖量高，对血糖影响较大，不建议糖尿病患者食用过多。

吃了月饼，就相应减少主食的摄入量

“传统月饼属于‘高油、高糖、高脂肪’的‘三高’食品，但一年只有一次中秋节，人们并不把月饼作为日常大量摄入的食物，因此中秋节可以适当吃点月饼，不必过于纠结。”吴佳强调，近年来商家推出了很多“低糖月饼”“无糖月饼”，但这里“低糖”“无糖”一般是指蔗糖含量，低糖、无糖馅料一般是用其他的糖或甜味剂取代了蔗糖，如木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇等，它们的代谢不需要胰岛素参与，但对有的人来说，糖醇类甜味剂食用过多可能带来腹泻等不良反应，也需要注意控制摄入量。

对于月饼，普通人尚需控制摄入量，对糖尿病患者、高血压患者等特殊群体而言，是否意味着要对月饼完全“敬而远之”？

“当然不必这么绝对，只要控制好量即可。在选择月饼时，有需要的人群可以选择营养成分表中能量、脂肪和糖含量较低的那一款。建议成年人一天食用月饼不超过50克，糖尿病患者最好不超过30克。”吴佳说，可在正餐中将月饼代替部分主食食用，搭配低盐低油低糖的蔬菜、饮品，例如配无糖茶、低脂或脱脂奶、无糖豆浆等，减缓升糖速度。

北京协和医院临床营养科主治医师康军仁提醒，血压较高的人在选购月饼时，应尽量少选鲜肉月饼、火腿月饼、蛋黄月饼等咸味月饼，要严格控制钠的摄入量。海鲜、鲍鱼等月饼含水产原料，痛风、高尿酸患者最好少吃。其他慢病患者也要遵循“限量”原则，吃了月饼，就相应减少其他食物特别是主食的摄入量。

由于月饼含有丰富的油脂和糖分，受热受潮易发霉、变质。专家提醒，开封后未吃完的月饼，要按照产品包装上标示的保存方法保存。建议将月饼装入未使用过的食品袋，放入冰箱中冷藏保存。如果没有冰箱，也可将月饼放在阴凉通风处保存。同时不宜与其他食品、杂物存放在一起，以免串味，影响其口味。

有人认为，保质期越短的月饼含防腐剂越少，因此在选购月饼时特意买保质期短的，事实究竟如何？保质期的长短能决定月饼质量的好坏吗？

“月饼保质期的长短与馅料有关。”吴佳说，比如五仁月饼，其所含水分少，微生物不易繁殖，比较耐存放，保质期相对长一些；而蛋黄馅、水果馅的月饼，其所含水分多，保质期就相对短一些，“保质期的长短不能决定月饼质量的好坏，只要是正规厂家生产的合规产品，就不必担心防腐剂问题。”

一块月饼分着吃，注意多咀嚼

朦胧月色下，举家团圆时，赏月、喝茶、吃月饼，是中秋节自带的传统仪式感。

“正所谓‘独享不如众享’，月饼好吃，分享更美味，既取了团圆友谊之意，也避免了更多的额外能量摄入，一举两得。”康军仁说，减肥的朋友为了健康更要记得分享，不妨“切而啖之”，例如一块月饼吃1/4—1/8，量少而味美。同时，注意多咀嚼，就像“人参果”，需要细细品味，多咀嚼也是减肥常用的好方法。

一天之中什么时候吃月饼好？

“尽量少在饭后吃，这样容易热量超标。”康军仁建议，可以两餐之间当加餐吃，比如工作间隙吃一小块作为甜点；也可以在正餐吃，替代全部或部分主食，注意要先吃肉和菜，吃到一半后再吃第一口月饼，这样升血糖相对较慢。

专家建议，血糖状况不佳的患者，要定时吃、不多吃、不先吃（先吃菜）月饼，食用“无糖月饼”时，要注意其脂肪和热量也不低，不能多吃。

慢性胃肠不适的人群，不多吃、不快吃、不凉吃月饼，不搭配冷饮、酒吃，可以伴点热茶，这样解腻助消化。

对于减肥人群来说，中秋月饼一不小心吃多了怎么办？

“减肥最忌讳‘内疚’，咱们不用纠结，等价交换就好。”康军仁说，可以第二天适当减少能量摄入，每餐吃个六分饱，也可以第二天适当增加活动，把额外摄入的能量消耗掉。

“体重管理是一种生活态度，不仅是少吃或不吃，而是有技巧、有计划、有节奏地进行饮食生活方式干预。”康军仁说，爱好美食是人的天性，控制能量摄入有技巧，不能单纯靠毅力，如果有需求，可以去医院看营养科。