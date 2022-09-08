中秋将至 营养师教你健康吃月饼

中秋将至，月饼作为舌尖“重头戏”，是每个家庭的必备食品。但月饼不可多吃，更不是所有人都适合食用。那么，如何做到健康吃月饼呢？

重庆医科大学附属第二医院临床营养科营养师秦海霞在接受人民网记者采访时表示，月饼是高脂高糖的点心，不适合高血脂、高血糖的人群食用。另外，正常人也应当少吃，多食容易使人发胖。如一块蛋黄莲蓉月饼，约有400卡热量，需要一位56千克的成年女性慢跑1小时左右才能消耗。

如何健康吃月饼还不会发胖呢？秦海霞给出5点建议。

挑着吃

购买月饼时，要看清食品包装上的配料表和营养成分表，尽量选择热量、脂肪、添加糖和钠含量相对较低的品种。

适量吃

月饼含油脂、糖分较多，过量食用可能会引起腹胀、腹痛、消化不良、食欲减退、血糖升高等。可与家人分食，或者选择小包装的月饼，从源头控制摄入量。

选时间吃

早上吃月饼可以补充上午所需的能量，也不易发胖。吃月饼时要减少正餐的主食摄入量，同时搭配蔬菜一起吃，可以延缓餐后血糖的升高。

保证食品安全

在购买月饼时应选择正规商家，并注意保存条件和时间。

适当运动

吃完月饼可以适当运动，消耗多余的能量，有助于减轻体重，利于身体健康。

（视频制作：实习生周怡廷）