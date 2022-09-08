对于选择早婚 这群年轻人这样说

近日，“大学生未来结婚意愿高于预期”登上微博热搜。媒体报道称，部分青年研究机构、高校、媒体有关大学生婚育观的调查结果显示，近六成大学生希望在26-30岁走入婚姻。百度热搜数据显示，18-24岁年轻人有关“结婚”的问题搜索排行前10位中有两项都与结婚年龄有关。

记者采访了六位“95后”。他们的故事中，有人在大学时选择做家庭主妇，有人读博期间生下“二孩”，也有人刚刚毕业在职场打拼，就成为了准爸爸。他们或为买房积分，或因意外怀孕，更多则是爱情使然。在经济、生理、感情等诸多因素轮番博弈后，婚姻作为一种结果呈现。或许，结婚不在早晚，只在等到那个对的人来。

“我们的情况，电视剧都不敢这么写”

讲述人：王铭望

年龄：22岁

婚龄：3个月

生育情况：准爸爸

职业：医护人员

城市：北京

我2000年，她1989年，大我11岁。我们相识于酒吧兼职。她为写作体验陌生领域，我在假期打工赚钱。她没想到我是00后，我以为她也是兼职大学生。

我们第一次见面彼此心里就有感觉，得知对方的真实年龄后却都犹豫了。

好在我们属于同一类人，面对感情我们都选择了诚实和勇敢。“俩傻子”就这么一头撞进来，开始了一年的异地恋。

按照预想，我俩可能两年左右结婚，婚后三五年再要孩子。我们甚至考虑到，如果她年纪大了，生育有难度，到时候能生就生，不能生就算了。

也许是命运使然。结束一年异地后，仅仅同居一周，她就意外怀孕了——那时，双方的家长还不知道我们各自的存在。

宝宝是她决定留下的。她说不想剥夺我当爸爸的权利，不想剥夺家里老人盼孙儿孙女的念想。而我犹豫的是，我是应届毕业生，年初才结束实习，入职目前所在的医院还不满三个月，一穷二白，太委屈她了。

更巧合的是，意外有孕的时间赶上她换工作的空当期，她变成了“失业人员”。以前她税后月收入一万五六，不算富裕但至少能过得舒适。现在，就要靠我养家了。

紧张、害怕，“见家长”那天的感觉至今依然清晰。但我遇到了挑着灯笼也难找着的女方家长，不仅没有给我任何压力，而且待我就像自家孩子。第一天与准岳父岳母见面，第二天我们就去领了结婚证。

因为疫情原因，所以领证一个月后，她才首次见到公婆。我总觉得，我们这种情况，比电视剧还离谱。

如今，我们领证三个月了。我每天上班下班，她则和肚子里的宝宝一起等我吃饭。现在是孕中期了，我让她等我下班到家我来做饭，但她总是直接把饭菜都做好了，夜班的时候还有爱心便当。

很幸运，我们遇到了对的人。

“我们线上敲定了结婚这件事”

讲述人：小耿

年龄：26岁

婚龄：8个月

生育情况：暂定丁克

职业：投行销售

城市：上海

2021年，25岁的我在恋爱10个月后领证了。早婚的一个现实因素是：买房加分。

在上海，买新房实行摇号积分制。认购后，根据家庭、户籍、房产等积分高低进入公证摇号选房名单。我俩都还是职场新人，只有60分。结婚可以加10分，买到理想房子的概率更大。

他父母挺早就开始看房，去年末确定小区，准备买房时就跟我提出来了。

12月21日，我收到他的微信：“呃”“我们”“去领证吧”，三条短消息，再加一个可爱的表情包，这就是他求婚的方式。

虽然他没什么浪漫细胞，但我们三观一致、性格合适、相处舒服，我心想，“在一起待一辈子没问题”。就这样，我们线上敲定了结婚这件事。

后来，周围几个新小区同时开盘，分散了认购人群，看中的房源没想象中难买。我们的积分算是被“浪费”了，有点可惜。

如果不是买房，我们可能不会这么着急。得知我结婚，朋友们第一反应是“震惊”。一个“不想生孩子的叛逆女青年”为什么这么早结婚？

我在20岁出头就萌生了丁克的想法。在婚前我跟我老公商量这件事，他觉得没问题。或许再过几年，我还是逃不掉公婆的“催生”，那就到时候再说吧。

在我认识的人中，也有一些人本科毕业就结婚，但通常是家在同一座城市、双方家庭条件较好。像我这样，在外地工作落户不久就早婚的是少数。

我觉得自己挺幸运，很早就遇到了对的人。唯一的一点遗憾就是还没有当过伴娘，就要当新娘了。

我想强调，早婚不一定是惊喜，只是一个选择。婚姻很难保证几十年如一日都会完美如初，享受当下美好的同时，也要有接受未来变故的准备。如果有一天不快乐了，要有蹦出来的勇气。

“求学路上完成结婚生娃两件大事”

讲述人：阿雯

年龄：27岁

婚龄：2年3个月

生育情况：两娃

学业：博士在读

城市：武汉

2021年，硕士毕业典礼，我一边穿着学士服挤在同学堆里合影，一边寻觅操场看台上的老公和儿子。

2022年，博士课程即将结束之际，我生下二宝，完成一篇SSCI（社会科学引文索引）论文发表。今年27岁的我在求学路上完成了结婚、生娃两件“人生大事”。

刚成年时，我就对婚姻有了大概认识。姐姐大我7岁，22岁大学毕业后结婚，小家庭还算幸福。我上研一时24岁，年纪虽不大，但想到之后会被催婚，我就希望有段以结婚为目的的恋爱。

研一暑假，在朋友推荐下，我花300元在一个相亲公众号录入了信息。不到一个月，公众号为我匹配了一位男生：医学博士、同在武汉、比我大8岁。他满足我对另一半的学历期待，我们也很聊得来，相处一个月后开始正式交往。

大半年后，得知自己意外怀孕，我很慌乱。虽然向往婚姻，但作为学生的我并没有做好当母亲的准备。可在身边人对小生命的期待中，婚礼还是提前提上了日程，我也慢慢安定了下来。

一年多后，我再次怀孕，这个孩子同样比计划中来得早。生养老大的顺利让我没有太多焦虑，于是怀着信心迎来了第二个小生命。

关于照顾两个宝宝需要的精力，我是后知后觉的。虽然有婆婆与保姆阿姨帮忙照顾，但我的大部分时间还是分给了孩子。二宝容易半夜醒来，有时一晚上会醒两三次，要花一小时才能哄好。我通常早上补觉，下午陪伴孩子。只有到了晚上八点后，孩子们都睡着了，我才能真正开始自己的学习。

学习的过程也并非一帆风顺，有时孩子中途醒来找妈妈，我还是会放下手头的工作去陪他。看着孩子，作为母亲的身份就不由自主地高于其他一切了。

睡前躺在床上刷朋友圈，看到没结婚的朋友们晒出旅游照，有时会羡慕她们的自由。但我并不后悔，兼顾学业、事业、家庭是我的理想状态。

我相信一切都是最好的安排。

“我们的关系一开始就摁上加速键”

讲述人：小苏

年龄：24岁

婚龄：1个月

生育情况：两三年后考虑生育

职业：公务员

城市：四川宜宾某县城

我没想过自己会结婚，还结得这么早。我们相识于大三的暑假培训班兼职。10天“无感”，20天“暧昧”，我们的关系从一开始就被摁上了“加速键”。

在一起几个月后，他把我“骗”回家。原以为只是在他家楼下短暂逗留，不承想他的家人早在窗前守候张望，我“见家长”的时间也被迫提前。

不久后，我们开始实习，有他在的出租屋成为我在成都唯一的家。在频繁出差、加班到晚上10点、3小时通勤的压力下，他仍能用向日葵、蛋糕、气球和LED灯装点我的生活。

大学毕业后，我瞒着家人和他一起回家，全职备考公务员。

住在他家的感觉挺好。他父母说话总是和和气气；我的家庭要求一毕业就工作“反哺”，他的家庭承担所有支出，还不让我们洗衣做饭，给我们提供了最大的支持。

成都的公务员我没考上，成都的房我们买不起，那就考回小县城吧。今年，“一战”失利的我们双双“上岸”了宜宾当地某县城的公务员。

一个月前，我们领证结婚。算起来，我刚好在他家住了一年。有了那个“红本本”，我住在他家总算是“名正言顺”一些。

无论是感情，还是现实条件，他都是我结婚的最合适人选。我选择他，也选择了他的家庭。

如数上缴的工资、慢慢增长的“买房积金”、可以用脚步丈量的县城……这是我可以预见的未来，也是我喜欢的平淡生活。

“因为有底气，我坚定不移要二胎”

讲述人：小林

年龄：26岁

婚龄：5年

生育情况：二胎（一男一女）

职业：家庭主妇、微商

城市：河北石家庄

21岁，我上大三，因为兜兜转转的缘分，我和从小相识的男孩结婚了。

他比我大5岁。上小学时，我就很欣赏他，但因为年龄差异没有太多往来。到了高中，他们全家去了日本，我们保持着断断续续的联系。上大学那年，我们的交流突然增多，也确定了恋爱关系。

后来，我不想再异地，就让他回国领证。我不注重仪式，连婚礼都没办。在我眼里，喜欢大过天。

想起结婚前，有一次我去日本找他，遇到了罕见的台风天气。他先是开车来和我会合，中途高速被封了。换乘新干线，没坐多久也停运了。为了见到我，他又试着打出租，在雨里站着等了很久。到酒店时，他全身都湿透了。那一刻，我意识到自己是被人如此坚定地爱着。

婚后没几个月，我怀孕了。我最在意对方是否能和我一起承担育儿责任，他在这一点上做得非常好。老大出生后，他会在半夜起来陪我喂奶，会在夜里定好闹钟冲奶粉喂孩子。在老大的婴儿时期，我没有在半夜帮孩子换过尿不湿；老大慢慢长大，他还承担了所有做辅食、带他出去玩的工作。

因为有底气，所以我坚定不移地选择要二胎。

他做到了先爱我再爱孩子。出门给孩子们买炸鸡翅的腌料，他会拎回来一袋我两周前偶然提过想吃的橘子；我睡前要喝水，每天睡前他都会倒一杯水给我；我讨厌吹头发，只要他在家我就没有自己吹过头发。

很多生活里的小细节，真的很难做到，但是他已经坚持了五年。

“经济独立比结婚年龄更重要”

讲述人：小殷

年龄：27岁

婚龄：1个月

生育情况：计划两年后生龙宝宝

职业：传媒行业

城市：北京

我上个月刚领结婚证。我和媳妇的“月老”其实是我爸。他们在晨练跑步中认识，熟络了聊起来，发现这女孩跟我年龄差不多，就大了一岁。其实我爸当时并没打算要把人家当儿媳妇，只想让我们交流考研经验。我们互相觉得不错，就发展了恋情。

对比此前的恋爱，我媳妇更适合跟我成家过日子。她能持家，也能照顾我，最起码比我勤快，跟我挺互补的。

我对于另一半的条件其实没有什么太高的要求，唯独希望尽量是独生子女。我媳妇儿恰好就是独生子女，而且父母都是公务员，她自己也有学历、工作，收入也很不错。虽然不是北京户口，但距离北京也不远，就在几十公里外的固安。可以说，这些条件没得再挑了。

至于她是看上我什么，我倒没有详细问过。她最在意的是，我在传媒行业，周围的女同事多，她有不安全感。这个我理解，她也没发现什么，就没事了。

我们之间的信任感建立起来了，相处融洽，条件满足，家庭也合适，在这种情况下，两个人不结婚，还等什么呢？所以我们结婚就是很顺其自然的事情了。就是该往下一步走了。

我认为，早婚，关键还是看个人发展。最起码得有工作，只要经济独立了，就可以成家。年龄不重要，独立最重要。

文/本报记者 陈静 朱健勇 张子渊

实习生 张星雨 李芊筱 蔡雪琴 孙哲

统筹/林艳 张彬