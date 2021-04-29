专家：中晚期肝癌患者的介入治疗要注意这些常见问题

2021年4月15-21日是第27个全国肿瘤防治宣传周，为提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端开展2021年全国肿瘤防治宣传周系列直播活动。4月19日，北京大学第一医院介入血管外科主任邹英华讲解了关于中晚期肝癌患者的介入治疗的常见问题。

“肝癌即肝脏恶性肿瘤，可分为原发性和继发性两大类。原发性肝脏恶性肿瘤起源于肝脏的上皮或间叶组织，前者称为原发性肝癌，是我国高发的，危害极大的恶性肿瘤；后者称为肉瘤，与原发性肝癌相比较较为少见。继发性或称转移性肝癌系指全身多个器官起源的恶性肿瘤侵犯至肝脏。一般多见于胃、胆道、胰腺、结直肠、卵巢、子宫、肺、乳腺等器官恶性肿瘤的肝转移。”邹英华介绍，肝癌起病隐匿，早期不显现任何症状，且具有进展速度快、恶性程度高的特点，约80%的肝癌患者在首次诊断时已进入晚期，丧失了最佳的治疗时机。与其他癌肿相比，肝癌的预后较差，5年生存率仅为12.1%，晚期肝癌患者中位生存期仅为一年左右。

谈到肝癌的治疗，邹英华说，肝癌治疗大体可分为药物治疗、微创治疗和外科治疗三大块。其中手术治疗主要有肝切除和肝移植。肝癌一旦确诊已进中晚期，往往就失去了手术治愈的机会。肝癌介入治疗是采用的在不开刀暴露病灶的情况下，在血管、皮肤上作直径几毫米的微小通道，或经人体原有的管道，在影像设备的引导下对病灶局部进行治疗的创伤最小的治疗方法。

她介绍，人体正常肝细胞的血液供应20%-25%来自肝动脉，75%-85%来自门静脉。而原发性肝癌的血液供应90%-95%来自肝动脉，这就为肝癌血管性介入治疗肿瘤提供了解剖学基础。就是在皮肤上穿刺大概3－5mm的小口，从动脉内插管至肝癌供血动脉，再通过导管给药。动脉灌注治疗（TAI）可使肿瘤局部药物浓度提高并减少全身的药物总剂量，达到提高疗效和减少副作用的目的。肝动脉栓塞（TAE）将栓塞剂选择性注入肿瘤血管和肿瘤供血动脉，阻断肿瘤供血，从而抑制肿瘤生长。肝动脉化疗栓塞（TACE）就是既给化疗药物，又给栓塞剂，双剑合璧，杀灭肿瘤，这种方法是目前最常用的。TACE、HAIC、消融、放射治疗等局部治疗手段以及以靶向和免疫药物为主的全身系统治疗发挥了非常重要的作用，可以显著提高中晚期肝癌患者的生存时间和生活质量。

“对于中晚期，无法手术的肝癌患者，如果肝功能和体力状况较好，可以首选介入治疗。部分可以手术切除，但由于其他原因（如高龄、严重肝硬化等）不能或不愿接受手术的病人，也可以选择介入治疗。甚至有些患者通过介入治疗可以实现把不能治愈的肝癌降期为可手术或可做肝移植。”邹英华表示。