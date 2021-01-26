刘连新：联合治疗“势不可挡”，惠及更多肝癌患者

12月26日，由健康中国行动推进委员办公室宣传组指导，人民网·人民健康主办、中国健康促进基金会协办、百济神州战略支持的2020首届中国癌症防治年度大会暨“人民好医生·金山茶花计划”启动仪式在北京举行。

“肝癌MDT诊疗的应用及医联体的建设，是我国结合自身国情在肝癌诊疗领域的创新举动，目前已取得了很好的效果。”中国科学技术大学附属第一医院党委书记刘连新在会上表示。

“肝癌是目前中国诊疗规范执行比较差的肿瘤之一。”刘连新提到，“每一个学科对肝癌治疗都有自己的看法和观点，多学科联合诊疗模式（即MDT）能够发挥各个学科的优势，针对肝癌这种异质性非常强的恶性肿瘤，结合肝癌最新的治疗手段，可以为患者提供一体化的全程治疗。”

刘连新表示，在过去，肝癌治疗一直以手术为主，近年来免疫药物与靶向药物、局部治疗等疗法联合应用开启了肝癌治疗新篇章，这也对多学科诊疗模式的开展提出了新要求，肝癌诊疗中不同学科的医生需要进行更有效地整合，发挥各科优势，为患者提供更优的一体化诊疗方案。另外，中国大多数肝癌患者都有乙肝或丙肝背景，肝癌术后复发率极高，MDT可以针对患者情况制定更好的个性化防治措施，降低术后复发几率。“MDT不仅是肝癌治疗的最优模式，对其他瘤种的诊疗，也有很好的借鉴作用。”刘连新对MDT给予了充分肯定。

为了能更好、更高效地推进肿瘤防治工作，我国出现了医联体这样的新形式。刘连新认为，中国各地医疗水平差异比较大，医联体的成立可以使医疗服务和医疗质量达到均值化和同质化，尤其像肝癌这类没有良好的检查措施、很难在早期发现的疾病，医联体建设可以规范肝癌的早诊早筛。“建设医联体还可以推动基层医疗水平的提高，解决我国贫困地区看病难的问题。”他补充道。