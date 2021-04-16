直播预告：中晚期肝癌患者有望获长期生存

肝癌严重威胁着人们的生命安全。虽然近年来肝癌总体生存率较低，但对于中晚期肝癌患者而言，如何延长生命，提升生活质量是十分重要的关注点。

肝癌是一种十分危险的疾病，那么导致肝癌的原因有哪些呢?

1、酒精中毒

一般相对来说，酒精中毒是可以导致酒精性脂肪肝和酒精性肝炎以及酒精性肝硬化的。酒精性肝炎或者是肝硬变发生时，枯否氏细胞就会减少，增加肝细胞癌变的发生率。

2、微量元素

肝癌的死亡率与环境中硒含量是呈负相关的，也与居民的血硒水平呈负相关。动物试验表明，硒能阻断黄曲霉毒素，而黄曲霉毒素是可以诱发大鼠和鸭子发生肝癌的。

3、药物

通常某些药物是有累积效应的，也会产生致癌作用。

4月16日（周五）13:00—14:00，“人民好医生”客户端将邀请中国医学科学院肿瘤医院副院长、主任医师蔡建强，就中晚期肝癌患者治疗的相关话题进行视频访谈直播，千万不要错过。

专家简介

蔡建强，国家癌症中心副主任，中国医学科学院肿瘤医院副院长、主任医师、教授、博导，国家卫生健康委突出贡献中青年专家。

中华医学会外科学分会委员、中华医学会肿瘤学分会委员、中国医师协会肝癌专业委员会副主任委员、中华预防医学会肝胆胰防控分会副主任委员、中国医促会结直肠癌肝转移分会主任委员、中国抗癌协会肉瘤专业委员会主任委员、中国医促会肝脏肿瘤分会候任主委、北京医学会外科学分会副主任委员、北京肿瘤学会常务理事、中国抗癌协会肝癌专业委员会常务委员、人民卫生出版社系列期刊《肝癌电子杂志》主编。

擅长

擅长肝癌、结直肠癌肝转移和软组织肿瘤的手术和个体化综合治疗。

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