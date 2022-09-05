朱明军：在继承中推动中医药创新发展

河南中医药大学第一附属医院党委副书记、院长朱明军。河南中医药大学第一附属医院供图

朱明军，现任河南中医药大学第一附属医院党委副书记、院长，坚守中医一线38年，享受国务院政府特殊津贴，获2020年“全国先进工作者”称号等。作为医生，他是闻名中医界的“名医”，更是无数患者心中的“良医”；作为院长，他是优秀的管理者，一路披荆斩棘，引领医院跻身全国省级中医院前列。

厚德精业 带领医院创佳绩

1989年，朱明军硕士研究生毕业后，进入河南中医药大学第一附属医院成为一名中医内科心血管专业的临床医生。4年多后，29岁的他因医术精湛、医德高尚，被任命为心血管病科主任。

上世纪90年代，朱明军所引领的心血管学科已闻名全国中医界，基础研究及临床研究硕果累累，受益人群超百万。“这也坚定了我们继续中医药科研的信心和决心。”朱明军说。

从全国知名的心血管科主任到2002年担任副院长再到2012年担任院长，朱明军是医院不断实现新发展的见证者、实践者。“作为一名医院管理者，我希望以一个专家带动一个科室、一个科室带动一个医院，以诊疗、科研、服务能力的全方位提升来增强医院核心竞争力，助力中医药传承创新发展。”朱明军说。

朱明军带领全院职工开始狠抓内涵建设，经过多年努力，医院医疗、教学、科研实力持续增强，成为国家中医临床研究基地、国家中医药传承创新工程重点中医医院、国家中医疫病防治基地等。目前，医院拥有国家中医（专科）区域诊疗中心6个、国家中医药管理局重点学科9个、国家临床重点专科（中医类）7个、国家中医重点专科14个。

同时，朱明军带领团队探索实施人员长驻、专家会诊、专家手术等10项具体措施，促进优质医疗资源下沉基层，分级诊疗效果已经显现。

白衣为甲 迎难而上战疫情

庚子年前后，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全国数百万名医务人员白衣为甲，奋战在抗疫一线，给病毒肆虐的漫漫黑夜带来了光明。

作为河南省唯一一家省级定点收治新冠肺炎患者的综合性中医院，朱明军践行人民至上、生命至上理念，带领医院职工筑牢人民健康防线，迎难而上战疫情，交出了一份出色答卷。

疫情就是命令，白衣就是战袍。医院在第一时间成立领导小组、启动应急响应，细化分工，明确职责，出台各项应急预案；一天完成发热门诊改扩建，两天完成隔离病区改造，连续35个工作日召开41次专题办公会，39天昼夜奋战建成高标准负压隔离病房……

在朱明军的带领下，医院充分发挥中医药特色优势，出色完成中医药防疫抗疫任务，取得了收治急危重症新冠肺炎患者有效率100%，医护人员、住院病人和陪护人员“零感染”，新冠肺炎患者零死亡的战绩。

“一开始有些患者对中医药持怀疑态度，但症状明显改善后，大家对中医药充满信心。”朱明军说，让中医在抗疫一线发挥应有的作用，是我最大的心愿。

实干担当 全心全意为患者服务

“‘全心全意为患者服务’是我院的核心竞争力。”38年来，朱明军以“全心全意为患者服务”为出发点，坚守着医者的职责与使命。

在繁重的医院管理工作以外，朱明军坚持每周出门诊，努力为病人减轻病痛。他常说：“我是一名心血管科医生，多看一会儿病，就可能挽救一个人的生命。”在他的门诊上，已经有无数疑难危重患者被从死亡线上拉了回来。

中医药的优势在基层。朱明军组织医院医护人员下基层，进社区、进学校、进乡村、入农户……为百姓尤其是偏远贫困地区的群众解决看病难的问题，受益百姓不计其数。

“中医和西医，都是人类与疾病斗争的有力武器，二者各有所长。”朱明军认为，只有真正地把握了传统医学精华，才能更好地与现代医学相结合，才能让中医药更好地救治患者。

多年来，朱明军坚持为在校本科生、研究生讲授“中医内科学”“西医内科学”“中西医结合内科学”等课程，先后主持或参加科研项目31项，带领团队参与撰写专家共识和建议9项，获国家科技进步二等奖等科技成果25项。

“历久弥新的中医药，一定能书写出更加出彩的新篇章，实现中医药在国人健康管理中应有的作用和地位。”朱明军说，他将带领团队继续继承好、发展好、利用好中医药学这一伟大宝库，为维护百姓健康作出更大贡献。

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