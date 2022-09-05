成都本轮累计报告本土病例1332例 疫情防控正处关键期

新闻发布会现场。 张浪 摄

四川省成都市人民政府新闻办公室4日晚举行疫情防控工作新闻发布会。成都市卫健委主任杨小广通报称，8月12日以来，成都市累计报告本土病例1332例，其中确诊952例，无症状感染者380例。

据悉，3日0时至24时，成都“8·25”本土疫情新增本土确诊病例72例，新增本土无症状感染者52例。成都近三天日新增病例数维持在120至160人之间，较前期有所下降，目前疫情进入平台期。

据了解，本轮疫情中，成都新增感染者人数自8月26日开始呈现上升趋势。1日18时起，成都全体居民原则居家，并完成3轮全员核酸检测工作，3轮采样分别达到1931万人、2000万人和2012万人。近3日，核酸检测社会面检出阳性病例有所减少。

杨小广表示，成都单日新增阳性病例数依然在100例以上，社会面尚未清零。成都疫情防控正处在关键期，防控措施仍不能松懈。

经国家、省、市专家联合研判，成都市疫情防控指挥部决定，自5日0时至7日24时，在成都全市范围内继续开展全员核酸检测，全市人员按照“应检必检”要求，完成3轮全员核酸检测；坚持“非必要不离蓉”，确需离蓉的须持24小时内核酸检测阴性证明；成都全市学校、幼儿园暂缓返校，实行在线教育；校外培训机构暂停线下培训活动。

此外，综合考虑成都市新津区、邛崃市多日未出现阳性病例，疫情风险减小，两地在科学评估本辖区疫情防控形势基础上，逐步有序恢复正常生产生活秩序。

除新津、邛崃之外，成都其他区(市)县继续按照《成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于在全市开展全员核酸检测的通告》(2022年第5号)规定执行防控措施，居民原则居家，非本小区居民不得进入；农村地区严格控制人员出入，外来人员必须报备；每户居民每天可安排1人凭24小时内核酸阴性证明外出1次就近采买生活物资。有外出就医和其他特殊需求的居民，经居住地社区同意可以出入小区。