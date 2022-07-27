直播预告：肝癌是乙肝的最终“归宿”？来听专家的解答

7月28日是一年一度的“世界肝炎日”。肝脏是一个“沉默寡言”的器官，在病灶出现后，很少会在早期出现不适症状。而这也会让很多人错过发现肝癌的机会。那么，肝癌是乙肝的最终“归宿”？乙肝和肝癌到底有何关系？

7月28日10:00，湖北省中医院肝病研究所常务副所长、肝病科主任、湖北中医药大学传染病学教研室主任程良斌将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享乙肝和肝癌的相关知识，教大家破译肝脏健康密码，欢迎届时收看。

专家简介：

程良斌，医学博士，主任医师，二级教授，博士生导师、博士后指导老师。湖北省中医院肝病研究所常务副所长、肝病科主任、湖北中医药大学传染病学教研室主任、湖北省中医药防治新型冠状病毒肺炎医疗救治专家、湖北省高评委专家、湖北省及武汉市医疗鉴定专家、湖北省突发卫生事件应急小组专家、中华中医药学会肝病专业委员会委员等。

擅长：中西医结合治疗各种肝炎、肝硬化、肝肿瘤等肝脏疾病，尤其是慢性肝病的中医要调理与治疗。

如何收看直播：

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