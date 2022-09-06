胃不好的人注意了 这8种食物都要慎吃！

食欲降低、口苦、嗳气、反酸、烧心……越来越多的人饱受消化道疾病的困扰。存在胃肠疾病的人，除了遵医嘱积极治疗外，以下容易引起胃肠不适的食物要慎食。

1.粗粮

粗粮包括玉米、紫米、高粱、燕麦、荞麦、麦麸及各种干豆类，如青豆、赤豆、绿豆等。

粗粮富含膳食纤维，消化功能弱的人如果粗粮吃得太多，容易出现上腹胀满，病情严重的话甚至可引起肠道阻塞等危急情况。

尤其在晚餐的时候，如果食用过多粗粮，晚上平躺睡觉时，胃排空明显延缓，容易出现胃食管反流。

如果经医师评估，病情尚能耐受粗粮的话，可少量逐渐尝试粗粮，没有血糖问题的话也可将粗粮细作，量力而行。

2.甜食

甜食包括高糖的糕点、饼干、糖果以及一些菜肴如糖醋里脊、拔丝红薯等，大量吃甜食，会刺激胃黏膜，引发胃酸大量分泌，加重或诱发反酸烧心的症状。

3.酸度较高的水果

柠檬、橘子、山楂、李子、猕猴桃等酸度较高的水果中含有大量有机酸，食用过多会刺激胃部，诱发反酸、烧心等不适，严重时还可能加重胃溃疡。

4.浓茶、咖啡

大量饮用浓茶和咖啡等含咖啡因较多的饮品或食物，会导致食道下端的括约肌松弛，容易引发或加重胃食管反流等问题。

5.粥和汤泡饭

粥含水分较多，会稀释胃酸，影响消化。胃不好的人，喝粥的时候要控制好食用量，且不宜只喝粥，可尽量选择其他易消化吸收的食物一起搭配吃，并做到细嚼慢咽。

此外，汤泡饭也不宜多吃。吃泡饭不仅养不了胃，还会损胃。吃汤泡饭时，饭粒往往没有好好咀嚼就进入了胃里，同样会增加胃肠负担。

6.肥肉

肥肉不仅损害食道下段括约肌功能，还会损害胃动力，使胃排空变慢，导致食物在胃中停留时间变长，加重胃部不适症状。

7.油炸食物

油炸食物不易消化，在胃中停留时间长，容易出现胃部饱胀的情况，此外，这时胃也会自动分泌出更多的胃酸来帮助消化，当胃中胃酸过多时，容易反流到食管，从而增加胃酸反流风险。

8.碳酸饮料

碳酸饮料对于胃肠道有一定的刺激性，还含有气体，如果大量饮用，会增加胃肠的负担，造成胃胀、胃痛、反酸、嗳气等不适，严重者会造成肠胃功能紊乱，甚至难以忍受。尤其冰镇碳酸饮料，尽量不喝。

文/于康

（北京协和医院临床营养科教授）