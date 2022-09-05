双胞胎在肚内打架致淤青？医生：槽多无口

双胞胎在妈妈肚子里打起来了？

近日，一则“双胞胎在肚里打架出生后浑身淤青”的消息引起网友热议。消息发布者还上传了影像和胎动视频。这些内容很快就遭到了医学专业人士的质疑。目前，发布者已经删掉了相关信息。

医生们表示，绝大多数双胞胎在母亲肚子里彼此接触不到，除非是单绒单羊双胞胎，这是一种极高危双胎妊娠，但发生概率并不高。

网传双胞胎出生后身上多处淤青视频截图。

双胞胎在肚子里打架或是伪命题

“大家不妨想象一下，我们在泳池中想要活动，是种什么样的感觉。”针对微博上热传的双胞胎在肚里打架出生后浑身淤青的视频，微博名为“妇产科的陈大夫”的健康博主发文说道。

上述视频来自一位湖南宝妈。视频中，双胞胎兄弟似乎在母亲肚子里“拳打脚踢”，母亲的孕肚也跟着起伏变化，而这对双胞胎出生后身上就到处是淤青。

这则新闻很快就引起了网友热议。“胎儿力气这么大吗？”、“妈妈该有多难受？”等问题也出现在评论区当中。

在“妇产科的陈大夫”看来，双胞胎在肚子里打架是个伪命题。她表示，胎儿并不能很好的控制他们的手脚。他们在子宫内做出的伸手踢腿都是无意识的行为，并非是在打架。胎儿的手脚也没有成人那么强的力量，又有羊水作为缓冲。她说，“他们活动手脚时，其实并不能对对方产生实质性的伤害。”

微博名为“许超医生”的健康博主也在微博上用“槽多无口”来形容这则消息。他表示，双胞胎在子宫里的动作基本都是无意识的，伸手伸脚并不是在打架，而且隔着羊膜囊又有羊水的缓冲，几乎不会给对方造成“伤害”。

他还提到，视频里的双胞胎影像来源网络，与他分享过的视频有雷同。至于拍摄的胎动视频也无法确定是否来自上传者本人。

健康博主“许超医生”的微博截图。

新生儿“淤青”咋回事？

至于视频中双胞胎出生后身上的印记是“打架”造成的淤青，医生们则不认同这种说法。

江苏省妇幼保健院产科医生接受媒体采访时表示，视频里提到的头上的疤痕，有可能是孩子缺钙造成；至于出生后浑身淤青，这种情况新生儿基本都有，属于先天性的一种黑色素增多症，又叫做蒙古斑，会慢慢消退。

据“妇产科的陈大夫”在文中介绍，蒙古斑和淤青看上去很像，但不是淤青。蒙古斑在黄色人种中很常见，通常在学龄前会逐渐消失。

此外，新生儿的胎记发生率约为10%。无论是胎记还是蒙古斑，在新生儿身上都很常见。

她表示，大多数胎记不需要处理，少数会影响到健康的应积极治疗。譬如兽皮痣可能会恶变成黑色素瘤，应手术切除。

另有少数胎记，如果长于面部或其他暴露在外的体表部位，会影响美观，进一步会影响到儿童的心理发育，也应做积极的治疗。

医生辟谣视频截图。

这种类型的双胞胎需格外注意

那么，双胞胎在妈妈肚子里到底是如何相处的呢？

据了解，双胞胎在医学上分为双绒双羊双胞胎、单绒双羊双胞胎和单绒单羊双胞胎。

其中，双绒双羊双胞胎由两个受精卵分别发育而来，因此有两个妊娠囊，两个胎盘，胎儿可以性别不同。单绒双羊双胞胎一个卵泡受精而来，因此只有一个胎盘，可以看到两个卵黄囊，被分隔开来。

简单来说，双绒双羊双胞胎就像是两个人住两套房子，而单绒双羊双胞胎就好比是两个人住一套房子，但在不同的房间。大部分情况下，这两种类型的双胞胎都不会有“冲突”。

容易出现问题的是单绒单羊双胞胎，即同一个受精卵发育而来，因此两个胎儿共用一个胎盘，但胎盘之间无羊膜隔离，胎儿性别相同。这就相当于两个胎儿住在同一个房间。

微信公众号“科普中国”曾发文介绍过，几年前，有过一段双胞胎小姐妹在妈妈肚子里“打架”的视频，同样获得了上千万的播放量，成为一时的热点。

上述这位准妈妈所怀的双胞胎是单绒单羊双胞胎，而她也经历了一段艰辛而忐忑的保胎过程。

文章提到，单绒单羊双胞胎是一种极高危双胎妊娠，因脐带缠绕和打结而发生宫内意外可能性较大。据统计，通过自然受孕，怀上双胞胎的概率为3%，而单绒单羊双胎的几率仅有1-2%，最终顺利分娩的单绒单羊双胞胎仅占50%。

因此，医生也提示这类双胞胎孕妇，一定要重视产检。