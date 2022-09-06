“左撇子”锻炼全脑会更聪明？其实并没有

“左撇子”更聪明的说法一直在流传。有些人认为“左撇子”左右开弓，对大脑实现了全面锻炼，因此这样的人智商更高。不过最新出炉的每月“科学”流言榜就对这个“经久不衰”的流言进行了辟谣。与此同时，诸如保鲜膜包西瓜不卫生、喝汽水能解酒、无菌蛋放心生吃营养高等健康的“坑”也在此次被集中“填平”。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言：眉毛越长 寿命越长

真相 眉毛的长短是随着人的生长周期变化的，对于上了年纪的人来说，代谢变慢了，眉毛更新的速度也变慢了，所以就容易变长，但并不代表长寿。此外，毛发也受到基因遗传的影响，因人而异。

另一方面，若是年纪轻轻就长了长眉毛，还需要注意这可能是疾病的外在表现，要及时检查，若是疾病所致要积极治疗，不要耽搁。因为年轻人的代谢速度没有老人那么慢，一般眉毛更新是比较快的。

流言：蚝油吃多了会致癌

真相 网络流传的“耗油致癌说”，认为蚝油中含有大量的谷氨酸钠，加热超过120摄氏度时就会变成焦谷氨酸钠，吃多了会致癌。

其实，谷氨酸钠是味精的主要成分，可以提高食物的口感。谷氨酸钠是全球公认的安全的食品添加剂，目前没有一项研究发现谷氨酸钠含有毒性，所以说谷氨酸钠吃多了会致癌的说法是假的。此外，目前也没有任何证据表明焦谷氨酸钠有致癌性，它只是没有原本的香味了。

当然，过量添加谷氨酸钠也不合适。因为谷氨酸钠也是钠盐，过度摄入会引起血压的改变，婴幼儿过度摄入还可能会引发缺锌，从而影响神经系统的发育。此外，蚝油里基本都添加有白砂糖，调味时使用过度也会增加糖的摄入量。

流言：“左撇子”的智商更高

真相 “左撇子”即左利手者，有人称他们的右脑被高度开发，而一般人则是只锻炼了左脑，因此“左撇子”左右开弓能有效锻炼大脑，这样的人智商会更高、更聪明。

其实，惯用哪只手与智商无关。以智商为测试标的，左利手和右利手并没有显著差异。“双手左右开弓训练，能提升大脑功能”被很多教育机构用来作为增强记忆力、提升思维能力的方法。但在日常生活里，不管是“右撇子”还是“左撇子”，大脑本就是双侧并行的。

“只用一只手，会让另一半脑半球得不到锻炼”的说法是完全错误的。

流言：“无菌蛋”放心生吃营养高

真相 “无菌蛋”拌饭生着吃的画面不仅出现在不少美食博主的视频中，在一些火锅料理店也往往会给客人提供生吃的“无菌蛋”。其实，“无菌蛋”并非完全无菌，称其为“少菌蛋”更合适。它一般指经过巴氏杀菌以及严格加工处理过的鸡蛋，其内部细菌含量很少。不过，普通鸡蛋通过高温加热，其所含致病微生物都会被杀死，因此没必要过度追求无菌。

特别是常见的食源性致病菌沙门氏菌，这种细菌有很强的耐低温性，可在冰箱存活3至4个月，而当环境温度达到100摄氏度时就会直接死亡。

而商家宣称的无腥味、蛋黄更黄、富含更多营养成分，也并非是“无菌蛋”的专属，鸡蛋是否有腥味主要与饲料及鸡的品种有关，蛋黄颜色则取决于饲料。

特别需要提醒大家的是，水煮蛋中91%的蛋白质可被人体吸收，而生吃的话，这个数值约为55%。因为生鸡蛋含有一些蛋白酶抑制剂，会影响蛋白质的消化吸收。生食“无菌蛋”，不如熟吃普通蛋。

流言：给西瓜包保鲜膜易生细菌

真相 无论是家里吃不完要放冰箱的西瓜，还是超市里切开买的西瓜，都习惯用保鲜膜包裹进行保存。那么，这层塑料薄膜到底是能起到保鲜作用，还是营造细菌生长的潮湿环境让西瓜加速变质呢？答案是：西瓜切开后用保鲜膜覆盖后存放是正确的。切开的西瓜表面含有多少细菌，取决于刀具的清洁度、保存环境的卫生情况、保存温度、保存时间等多个因素，而食品保鲜膜本身并不会造成细菌的增加。

家庭常用的保鲜膜是PE膜，也就是聚乙烯塑料保鲜膜。这种高分子材料具有一定的透气性和透湿度，能调节所包裹食物周围的氧气、二氧化碳和水分含量，起到给食品保鲜的作用。另外，给切开的西瓜表面覆上保鲜膜能很好地保持水分，并能阻隔环境中的灰尘和细菌，放在冰箱保存时还能防止串味儿和交叉污染。

然而，无论加保鲜膜还是冰箱冷藏，都无法阻止细菌的生长繁殖，如果放的时间过长，细菌照样会大量增长。所以，西瓜滋生细菌这“锅”不该由保鲜膜来背，主要还是存放时间惹的祸。

流言：常吃护肝片可增强肝功能

真相 吃太多药容易伤肝，那同时吃些护肝的保健品是不是能起到养肝、增强肝功能的作用呢？

护肝药物不能随便服用，使用不当甚至会对肝脏造成损伤。想要保护肝脏，最重要的还是要养成健康良好的生活习惯，千万不要把希望寄托在药物和保健品上。

市面上常见的护肝保健品，其中的有效成分一般为水飞蓟宾，这是从菊科药用植物水飞蓟（别称“奶蓟”）种子的种皮中提取获得的黄酮木脂素类化合物，能够对多种肝脏毒物引起的肝损伤发挥不同程度的保护和治疗作用，常用于各类有护肝作用的处方药中。那些以水飞蓟宾为主要成分的保健品，与同类处方药的区别可能仅仅在于水飞蓟宾的含量更低，价格却往往高出不少。

不过，这类药物一般只对已经出现损伤的肝脏有促进修复的作用，并不能预防肝病的发生。正常人在肝功能没有出现异常时服用的意义不大，甚至会因此增加肝脏的代谢负担，导致药物性肝炎的发生。

另一种常见的“护肝药”其实就是临床上常见的“降酶药”。众所周知，转氨酶升高是肝功能异常的常见指标，很多人会选择马上服用降酶药物，让血液中的转氨酶指标恢复到正常水平。但是，降酶不能和护肝画上等号，这类药物只是通过抑制转氨酶的活性，让指标暂时恢复正常，并不是真的修复了肝损伤。如果不及时接受专业治疗，停药后，原本已经“恢复正常”的转氨酶指标又会“死灰复燃”。更糟糕的是，自行服用降酶药物，很可能会导致病情变化无法被及时发现，影响医生的判断和治疗，进而造成更加严重的后果。

其实，护肝没有“秘籍”和“捷径”。在日常生活中，不喝酒，少吃油腻的食物，规律作息，少熬夜，拒绝滥用药物，减轻肝脏负担，就是对它最大的保护。

流言：喝汽水能解酒

真相 有人认为醉酒后血液中的水分减少，而汽水可以快速稀释血液中的酒精，达到解酒的效果。其实，这样做适得其反。酒后喝汽水不仅不能解酒，反而比单独喝酒更伤身体，因为碳酸饮料会加快胃肠道对酒精的吸收。

碳酸饮料里的二氧化碳气体不仅会撑大胃的容积，还会加快酒精从胃进入小肠的速度（小肠对酒精的吸收能力比胃要强得多），加大肠胃的压力，诱发急性肠胃炎。本身有肠胃疾病的人，这样“解酒”还会让肠胃问题更加严重，甚至导致胃出血。

文/本报记者 李洁