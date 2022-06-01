保存三天的人体肝脏移植成功 患者术后健康生活逾一年

英国《自然·生物技术》杂志31日公开的一篇医学论文称，一名接受利用机械灌注技术在体外保存三天的人类肝脏的移植患者，在术后一年依然身体健康。这项技术或能扩大可移植肝脏的数量，同时有望为患者安排择期手术，从而拯救更多生命。

全球对肝移植的需求与可用肝的数量之间的差距正在扩大。可是，当前的临床实践，要求供肝移植前在冰上的储存时间不得超过12个小时，医生必须“和时间赛跑”，这也导致可与移植受者匹配的供肝数量更加有限。

瑞士苏黎世大学医院团队一直致力于延长肝脏的体外保存时间。在最新的报告中，研究人员皮埃尔-阿兰·凯文及其同事利用一台机器，将一个人类肝脏在体外保存了三天，这个机器能操作名为“体外常温灌注”的技术，该技术能为体外的肝脏提供处于正常体温的“代血液”，核心则是模仿生理学上关键的身体功能。

这个肝脏随后被移植到了一名晚期肝硬化和严重门静脉高压症等多种严重肝病患者的体内。移植后的肝脏能正常工作，来自体内血管的血流恢复后，只出现了很小的损伤，且移植后的第一个6周内只需使用基本免疫抑制方案。

这名患者的生活质量很快得到了恢复，而且没有任何肝损伤的迹象，如排异或胆管损伤，患者术后一年依然健康。

研究人员提醒道，仍需对更多患者开展随访时间更长的进一步研究。但以上结果表明，这类技术不仅能扩大潜在供体器官的数量，还能开拓对移植前供体器官进行用药的前景。

总编辑圈点

在和“器官移植”相关的报道中，我们最常看到的词，就是“与时间赛跑”。器官在体外保存的时间通常以小时计，从离开人体到进入受体，每一个环节都要计算精准。本文中的瑞士苏黎世大学医学团队长期致力于延长肝脏体外保存时间，此前采用最新循环技术，他们让肝脏在体外存活了七天。这一次，他们成功将在体外保存了三天的肝脏移植到了人体内，一年后患者依然健康。如果真的能延长肝脏离体的时间，那潜在供体器官的数量就能大大增加。