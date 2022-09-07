直播预告：种植牙如何种入口腔中？专家详解治疗方案

在种植牙被越来越多缺牙患者所接受和使用的同时，仍有许多患者对于种植手术存在疑虑或恐惧。哪些人适合进行种植牙手术？手术对牙龈状况有什么要求？恢复周期是多长时间？

9月8日19:00，“人民好医生”客户端邀请福建医科大学附属口腔医学院暨口腔医学院学术委员会主任陈江做客演播室，为大家详细讲解口腔种植手术相关的问题。

专家介绍：

陈江，医学博士、主任医师、教授、博士生导师、福建医科大学口腔医学院及附属口腔医院学术委员会主任，兼任中华口腔医学会口腔美学专业委员会等多个学术组织主任委员。

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