2022北京十大餐饮品牌揭晓

本报讯（记者 李佳）昨日，2022北京餐饮品牌大会在国家会议中心揭开面纱，政府部门、餐饮上下游企业代表及驻华使节等齐聚一堂，共同探讨餐饮行业的未来发展。2022北京十大餐饮品牌现场揭晓，北京华天、东来顺等榜上有名。此外，现场还启动了北京餐饮行业青年人才培养计划，为推动首都餐饮业高质量发展提供坚实的技能人才保障。

北京青年报记者了解到，2022北京餐饮品牌大会以“未来餐饮 破浪而来”为主题，聚焦餐饮企业数字化变革，探索新技术、新模式带来的创新举措，促使北京餐饮与国际接轨，推动餐饮行业高质量发展，助力北京建设国际美食之都。本次大会将上百个餐饮品牌优秀案例分为6组，呈现出最真实、多维度、多角度的北京餐饮矩阵，进而展现品牌力量。

经过数轮严格筛选，本次大会遴选出了“2022北京餐饮十大品牌”“2022北京餐饮十大经济人物”和“2022北京餐饮十大工匠”。其中，大董、胡大、麦当劳、紫光园、北京华天、肯德基、眉州东坡、东来顺、旺顺阁、永和大王脱颖而出，摘得“2022北京餐饮十大品牌”。而“餐饮十大经济人物”和“餐饮十大工匠”评选，不仅传承和延续了北京餐饮品牌大会创办的初心，也向社会表彰这些餐饮带头人的坚守和创新。

据大会主办方介绍，本着专业、公平、公正的原则，大会揭晓的众多品牌优秀案例，经历了企业自主申报、组委会初审、公众网络投票、专家评审等环节，再由组委会对餐饮品牌、带头餐饮人、优质餐厅等进行多维度考量，最终揭晓众多品牌优秀案例。

北京餐饮业的复苏离不开餐饮人的坚守和纾困政策的出台。作为首批“2022北京餐饮消费券”发放平台的建行生活，在大会上发布了建行生活京“橙”美食榜，好利来、呷哺呷哺、西贝、眉州东坡、紫光园、汉拿山、新辣道、莆田餐厅8家餐饮品牌榜上有名。

上线外卖业务、到店自提、直播带货……疫情之下，北京餐饮企业也在不断“自救”，寻找新方向。为探讨餐饮行业的未来发展方向，本次北京餐饮品牌大会围绕提振餐饮消费、餐饮业新变局等热点话题，并针对餐饮业中小微企业如何化解难题进行现场解答。

值得一提的是，大会还特意设置了“百秒秀”，邀请头部餐饮企业讲述企业的创新故事，为餐饮行业发展提供更多借鉴。

大会上还启动了北京餐饮行业青年人才培养计划。该计划首批发起成员为北京烹饪协会、北京商报社、中国建设银行北京分行。北京餐饮青年人才培养计划将充分发挥各成员优势，尤其是充分发挥中国建设银行北京分行的平台资源与数字化金融服务等优势，联系餐饮平台、职业院校与餐企结对子，通过职业技能培训、优秀人才表彰、人才故事传播等立体化、多元化思路，提升餐饮从业人员的职业技能和职业荣誉感，为推动首都餐饮业高质量发展提供坚实的技能人才保障。

为充分发挥餐饮行业品牌优势与资源，精准落实扶农助农，全面推动乡村振兴，本次大会还举行了餐饮企业与相关地区进行产业合作签约。

此外，北京餐饮品牌大会重磅发布《2022北京餐饮业观察报告》，深度解析北京餐饮现况及趋势，把脉餐饮业态未来走向。